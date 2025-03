Mare Fuori 5: quando inizia, cosa succederà e dove vedere gli episodi

Sono disponibili da oggi i primi episodi di Mare Fuori 5. La quinta stagione dell'apprezzata serie ambientata a Napoli è appena arrivata su Rai Play con i primi 6 episodi (su un totale di 12), disponibili per lo streaming a partire proprio da oggi, 12 marzo. La settimana prossima, il 19 marzo, inizierà la trasmissione degli episodi anche su Rai2.

Per vedere Mare Fuori 5 in streaming dall'estero serve una VPN, andando a selezionare un server italiano prima di raggiungere la piattaforma della Rai per la visione gratuita degli episodi. La VPN giusta da utilizzare in questo caso è PrivateVPN che costa appena 2,08 euro al mese scegliendo l'abbonamento di 36 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito di PrivateVPN.

Il trailer dei primi episodi di Mare Fuori 5

Mare Fuori 5: anticipazioni e spoiler sulla serie

C'è tantissima carne al fuoco per quanto riguarda la nuova stagione della serie: Mare Fuori 5 riprenderà gli eventi raccontati nella stagione precedente focalizzandosi sulle vicende di alcuni personaggi femminili come Rosa Ricci che, dopo il rocambolesco finale della stagione precedente, andrà alla ricerca di vendetta per la morte di suo padre. Nel frattempo, gli episodi della nuova stagione si concentreranno anche sulla vicenda di Silvia che dovrà difendersi dalle accuse (infondate) di omicidio. La serie, inoltre, introdurrà diversi nuovi personaggi che entreranno nelle storie già in corso e andranno a creare nuove linee narrative, rendendo ancora più avvincente la serie.

I primi 6 episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili su Rai Play. Per iniziare a vedere la serie, quindi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma di streaming della Rai. Chi si trova all'estero può utilizzare una VPN, selezionando un server italiano, per accedere alla piattaforma e guardare gli episodi. La VPN giusta da utilizzare è PrivateVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 2,08 euro al mese, scegliendo il piano di 36 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.