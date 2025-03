Mare Fuori 5: come vedere i primi episodi in diretta streaming dall'estero

L’attesissimo ritorno di Mare Fuori è finalmente arrivato. Le prime due puntate della seconda parte della quinta stagione andranno in onda questa sera su Rai 2, e in contemporanea anche su RaiPlay in diretta streaming.

Ma per chi si trova fuori dall’Italia, l’accesso a RaiPlay e a Mare Fuori in tempo reale può risultare complicato: la piattaforma infatti blocca la visione all’estero per motivi legati ai diritti di trasmissione. RaiPlay consente la visione in diretta dei canali Rai solo sul territorio nazionale. Se ti trovi all’estero e provi ad avviare la diretta di Rai 2, ti verrà mostrato un messaggio che segnala la non disponibilità del contenuto nella tua area geografica. Un ostacolo frustrante per chi vuole seguire gli episodi in contemporanea con l’Italia.

Per aggirare questo blocco geografico, la soluzione più semplice e sicura è utilizzare una VPN. Questo strumento ti consente di navigare simulando una connessione dall’Italia, così da accedere a tutti i contenuti di RaiPlay, compreso Mare Fuori 5. Una delle opzioni più affidabili è PrivateVPN, che oggi è disponibile con una promozione del 50% sul piano triennale: il costo è di soli 2,08€ al mese, e consente l’accesso illimitato ai server italiani.

Come guardare Mare Fuori 5 in diretta con PrivateVPN, anche se sei all'estero

Ecco tutti i passaggi da effettuare per vedere Mare Fuori 5 in diretta anche per chi è all'estero:

Vai sul sito di PrivateVPN e scegli l’abbonamento in offerta; Scarica l’app per il tuo dispositivo (PC, tablet, smartphone); Connettiti a un server localizzato in Italia; Accedi a RaiPlay e guarda Rai 2 in diretta, anche dall’estero.

In questo modo potrai seguire le puntate di Mare Fuori 5 senza ritardi, ovunque ti trovi. Vuoi vedere le prime puntate in diretta anche se sei all’estero? Con PrivateVPN accedi facilmente a RaiPlay come se fossi in Italia. Attiva ora l’offerta scontata e non perderti il ritorno di una delle serie più amate della TV italiana.

