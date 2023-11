Map View: sul'app Alexa mappa degli smart gadget di casa

Buone notizie per tutti gli utenti di Amazon Alexa. Il controller smart home dell’app ha ora una nuova interfaccia con l’opzione Map View. Questa eviterà di far scorrere agli utenti un elenco infinito di dispositivi denominati ad esempio “primo sensore di movimento” o “quarta luce”. La nuova interfaccia è stata rilasciata in anteprima pubblica nelle scorse ore e permette di creare una versione digitale della planimetria della propria casa e di segnare i dispositivi collegati ad Alexa in ogni stanza. Come spiegato da Charlie French, Product & Business Development di Amazon, in un’intervista ai colleghi di TheVerge: "adesso sarà possibile visualizzare tutto in un unico luogo, come vedere quale Echo sta riproducendo musica, controllare la temperatura, vedere se le luci sono accese o spente e tutto è controllabile dalla mappa".

Map View: controllo totale dei dispositivi smart di casa dall’app Alexa

Annunciata per la prima volta all'evento hardware autunnale di Amazon di fine settembre, Map View può essere già provata da chi è già iscritto all’anteprima pubblica. Inizialmente sarà rilasciata per l’app mobile di Alexa, ma all’inizio del 2024 arriverà anche su Echo Hub (dispositivo che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno). Map View è una funzione molto intuitiva. Una volta creata la mappa di casa, gli utenti saranno in grado di trascinare e rilasciare i loro dispositivi in ​​ogni stanza e controllarli direttamente dall’app. Tutti i dispositivi possono essere aggiunti o rimossi dalle stanze in ogni momento. Come dichiarato ancora da French, Map View funzionerà con la maggior parte dei dispositivi collegati ad Alexa. Tra questi vi sono le luci, prese smart, termostati, telecamere compatibili e dispositivi Echo. Gli utenti potranno anche controllare più dispositivi contemporaneamente tramite l’opzione "tutto acceso, tutto spento" disponibile per ogni stanza.

Per configurare Map View è necessario un dispositivo compatibile con la tecnologia LIDAR, come iPhone 12 Pro e modelli successivi. Una volta configurato, è possibile accedere alla mappa su qualsiasi dispositivo iOS e aggiungere e rimuovere dispositivi a piacimento. La configurazione è semplice e dovrebbe durare pochi minuti. French afferma infine che la mappa di casa è crittografata e archiviata in modo sicuro nel cloud di Amazon. Le immagini live della casa che vengono catturate sull'iPhone per creare la mappa vengono elaborate localmente sul tuo dispositivo e non archiviate.