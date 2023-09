Echo Hub e il nuovo Echo Show 8 svelati da Amazon

Echo Hub e il nuovo Echo Show 8 sono i grandi protagonisti della presentazione odierna di Amazon che punta così ad offrire agli utenti esperienze ancora più personalizzate con tecnologie di ultima generazione.

Entrambi i dispositivi sono già disponibili per il preordine: Echo Hub a 199,99 euro, di cui parleremo a breve, e la nuova generazione di Echo Show 8 che può essere tua a 169,99 euro.

Echo Hub: il pannello di controllo per la Smart Home

Echo Hub è dotato di un ampio schermo touch da 8 pollici che funge da pannello di controllo personalizzabile. Questo schermo consente agli utenti di raggruppare e gestire tutti i dispositivi della Casa Intelligente con facilità.

Dalla gestione delle luci all'avvio di routine personalizzate, dalla visualizzazione delle videocamere compatibili in tempo reale al controllo dei sistemi di sicurezza Ring, Echo Hub mette a disposizione un controllo senza precedenti su ogni aspetto della tua casa intelligente.

Grazie alla tecnologia a infrarossi, il dispositivo è in grado inoltre di rilevare la presenza dell'utente nelle vicinanze e passare in modo fluido da una schermata iniziale personalizzata, con foto preferite o un elegante orologio, alla schermata di controllo della Casa Intelligente. Questo rende l'interazione con Echo Hub un'esperienza naturale e senza interruzioni.

Echo Hub è stato progettato per essere facile da installare. Può essere montato a parete o posizionato su un ripiano grazie a un accessorio di supporto venduto separatamente.

Inoltre, il dispositivo include un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter. Questa ampia compatibilità consente di collegare più di 140.000 dispositivi, tra cui videocamere, luci, serrature, prese di corrente, termostati, altoparlanti intelligenti e altro ancora.

In tal senso, avrai opzioni di connettività flessibili, supportando sia la connessione Internet wireless che quella via cavo. Inoltre, è compatibile con un adattatore PoE (Power Over Ethernet), consentendo un'installazione ancora più agevole e versatile.

Il tutto, come detto in apertura, ad un prezzo di 199,99 euro, con prenotazione che sarà presto attiva su Amazon.

Nuovo Echo Show 8: con nuovo design e audio spaziale

Il nuovo Echo Show 8 sfoggia un design moderno e accattivante, con curve eleganti lungo il rivestimento in tessuto e una cornice di vetro a tutto schermo che circonda il suo touchscreen HD da 8 pollici. Questo nuovo look conferisce al dispositivo un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

A livello di prestazioni, Echo Show 8 è stato potenziato grazie a un processore di ultima generazione. Questo significa una reattività ancora maggiore rispetto alla generazione precedente, rendendo l'interazione con il dispositivo più fluida e immediata.

Miglioramenti tangibili anche per l'audio. Gli utenti possono ora godere di una maggiore chiarezza, una resa dei bassi superiore e una tecnologia di rilevamento dell'acustica dello spazio che garantisce un audio ottimale e avvolgente.

E non si resterà nemmeno delusi dalle videochiamate grazie alla fotocamera centrata da 13 megapixel. L'obiettivo offre una qualità video eccezionale e un audio migliorato, riducendo il rumore di fondo proveniente da tutta la casa per un suono nitido e una connessione chiara con i tuoi cari.

Il prezzo di Echo Show 8 è di 169,99 euro con preordini già aperti e consegne a partire dal 25 ottobre.

