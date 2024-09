Manchester City-Inter: come vederla in streaming su Prime Video

La nuova Champions League riparte anche dalla finale 2023: Manchester City e Inter si affrontano infatti per la prima giornata dell'inedita fase campionato. Una sfida di lusso che promette spettacolo e che dirà molto delle ambizioni della squadra nerazzurra in questa Champions.

La partita avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Prime Video. Per vedere il match dovrai dunque essere abbonato ad Amazon Prime: se non lo sei, puoi sfruttare una prova gratuita di 30 giorni.

Manchester City-Inter in streaming: la Champions è anche su Prime

La sfida tra Manchester City e Inter fa parte del gruppo delle partite del mercoledì concesse in esclusiva in Italia a Prime Video. Puoi vederla dunque dove vuoi: su PC, smartphone, tablet, console da gioco e anche Smart TV grazie all'applicazione dedicata. Ti basterà collegarti già a partire dalle 19.30, quando comincerà il prepartita, per guardare questa attesissima sfida.

Se sei già abbonato ad Amazon Prime non avrai nessun costo aggiuntivo, altrimenti dovrai sottoscrivere il tuo abbonamento, magari con la prova gratuita di 30 giorni che ti permette di gustarti tutti i vantaggi del servizio, tra spedizioni veloci e gratuite e molto altro ancora.

Le formazioni di Manchester City-Inter

Queste le probabili formazioni della vigilia:

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvuardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland

: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvuardiol; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi

Probabile affaticamento muscolare per Lautaro Martinez che potrebbe dunque partire della panchina. Non convocati Dimarco e Arnautovic.

Fischio d'inizio alle ore 21: non perderti la diretta streaming su Prime Video.

