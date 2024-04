Mancano 10 giorni all'halving di Bitcoin: non sbagliare le prossime mosse

Prosegue il conto alla rovescia dell'halving di Bitcoin, uno degli eventi più attesi quest'anno nel mondo delle criptovalute. La maggior parte degli addetti ai lavori ritieni infatti che possa dare un'ulteriore spinta al prezzo della criptovaluta più importante oggi in circolazione, che già nei primi mesi del nuovo anno ha raggiunto la quotazione record di oltre 70.000 dollari.

Se sei ancora indeciso riguardo alla scelta della piattaforma con cui acquistare, vendere e scambiare criptovalute, il consiglio è di affidarsi a un broker con una notevole esperienza nel settore, affidabile e con una politica di prezzi chiara. In Italia una delle aziende più autorevoli è Coinbase, che vanta il titolo di più grande società di criptovalute quotata in Borsa.

Perché scegliere Coinbase per entrare nel settore delle criptovalute

Un elemento che rende Coinbase una delle piattaforme di riferimento nel settore delle criptovalute è l'affidabilità. Ciò deriva non soltanto dalla sua quotazione in Borsa, ma anche da una storia pluridecennale come exchange crypto, durante la quale è riuscita a guadagnare la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo.

Un ulteriore punto di forza è la ricarica del proprio conto Coinbase attraverso la propria banca senza pagare commissioni. A questo si aggiungono poi la possibilità di scambiare oltre 200 asset in maniera sicura e guadagnare percentuali redditizie con il possesso di USDC.

Tra le caratteristiche chiave, si annovera poi l'utilizzo di uno dei programmi di gestione rel rischio più complessi e sicuri oggi disponibili sul mercato. Si tratta di un modo sviluppato appositamente per custodire al sicuro gli asset.

La registrazione alla piattaforma Coinbase è gratuita. Gli unici requisiti sono il possesso della maggiore età e la verifica dell'identità tramite un documento di risconoscimento in corso di validità.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.