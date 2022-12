Malware: è andata così nel 2022 su Windows, macOS e Linux

Il 2022 sta ormai per volgere al termine e AV-TEST, una delle principali società che si occupa della valutazione delle soluzioni antivirus, ha condiviso sul suo portale alcune interessanti statistiche riguardo la crescita del malware durante l’anno in merito a quelli che sono i tre principali sistemi operativi per computer attualmente disponibili sulla piazza: Windows, macsOS e Linux.

Malware: Windows batte tutti

I dati mettono in evidenza come per quel che concerne Windows siano stati registrati oltre 70 milioni di nuovi campioni di malware, mentre per quanto riguarda macOS la cifra risulta essere pari a 12.000. In sostanza, il numero di file dannosi sui sistemi operativi di casa Microsoft è maggiore di 5.000 volte rispetto a quello relativo al versante Mac.

New #malware in 2022: In total we captured 69,504,686 new #samples for #Windows, 12,445 new samples for #macOS, 1,917,133 new samples for #Linux and 1,073,866 new samples for #Android. Our malware database grew by a total of 98,084,563 samples this year. https://t.co/Dy0fTOnKga pic.twitter.com/Can5P3N1w8 — AV-ATLAS (@avatlasorg) December 22, 2022

Su Linux, invece, sono stati rilevati quasi 2 milioni di campioni, ma anche in tal caso Windows continua a mantenere la supremazia, con numeri che purtroppo risultano essere superiori di oltre 60 volte. Il sistema operativo dell'azienda di Redmond è insomma quello maggiormente bersagliato

Da notare che, nonostante le cifre registrate, relativamente a Windows il tasso di crescita della diffusione dei malware è fortunatamente in calo da settembre scorso, mentre per quel che riguarda macOS è stato registrato un significativo incremento tra novembre e dicembre.

Considerando l’elevato numero di minacce informatiche in circolazione, è fondamentale installare un buon software antivirus sul computer, mediante cui poter prevenire e risolvere problemi del genere, come nel caso dell’ottimo Norton 360 Premium che è multi-piattaforma e viene pure proposto in forte sconto.

