NordVPN al prezzo più basso del 2026 con la promozione del Black Friday

Il servizio di rete privata virtuale NordVPN è disponibile a partire da 3,49 euro al mese per i primi due anni, il prezzo più basso del 2026. Il merito è della promozione del Black Friday, che prevede sconti fino al 78% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Di recente uno dei principali fornitori a livello mondiale ha implementato un antivirus di nuova generazione, grazie al quale ora può offrire ai suoi clienti un'app di sicurezza digitale completa. Da una parte infatti c'è la privacy con una VPN, dall'altra la protezione da truffe, malware e phishing.

L'offerta in corso coinvolge i piani di due anni Base, Completo e Ultimate Max. Il più economico è il piano Base, disponibile a 3,49 euro al mese per due anni. Oltre a costare di meno, include la stessa VPN presente negli altri due piani, di conseguenza se l'unica necessità è di avere un servizio di rete privata virtuale rappresenta la scelta migliore.

Con il piano Completo si passa di livello, a fronte di un prezzo pari a 3,99 euro al mese per due anni. Il plus è proprio l'antivirus di nuova generazione, a cui però si aggiungono il monitoraggio di email, carte di credito, numeri di telefono e carte d'identità, un password manager, uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e la protezione da chiamate e SMS truffa.

Per i più esigenti NordVPN mette in campo Ultimate Max, disponibile al prezzo scontato di 7,99 euro al mese. Include tutte le funzionalità del piano Completo, a cui poi va ad aggiungere l'IP dedicato e l'assicurazione Cyber, una polizza che garantisce una copertura di 5.000 euro nell'eventualità di una truffa o di un furto d'identità.

La promo del Black Friday terminerà il 9 dicembre alle 9:00 del mattino.

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