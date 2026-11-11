NordVPN è in promo per il Black Friday: -78% e antivirus incluso

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di novembre 2026: grazie alla promo Black Friday, infatti, il servizio è ora disponibile a un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo la versione da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell'attivazione).
In alternativa, è possibile optare per il piano completo, che aggiunge antivirus, password manager e 1 TB in cloud. Questa versione ha un costo di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra. Grazie alla promo del Black Friday è possibile ottenere un risparmio fino al 78% sul costo della VPN.
Per accedere subito all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.
La VPN da scegliere oggi
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:
- crittografia dei dati di connessione, in modo da proteggere le informazioni trasmesse, rendendo sicura la navigazione anche quando si utilizza una rete non privata
- politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN
- network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online
- possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi per account in contemporanea
- accesso a servizi aggiuntivi (antivirus, password manager, 1 TB in cloud con la protezione della crittografia) scegliendo la versione completa
La promo del Black Friday è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere attivata tramite il link qui di sotto. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per poter accedere a una VPN completa, sicura e illimitata con condizioni di utilizzo e costi molto convenienti.
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