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NordVPN è in promo per il Black Friday: -78% e antivirus incluso

La promo del Black Friday di NordVPN rappresenta l'occasione giusta per poter attivare una nuova VPN illimitata e sicura.
NordVPN è in promo per il Black Friday: -78% e antivirus incluso
La promo del Black Friday di NordVPN rappresenta l'occasione giusta per poter attivare una nuova VPN illimitata e sicura.
Davide Raia
Pubblicato il 11 nov 2026
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NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di novembre 2026: grazie alla promo Black Friday, infatti, il servizio è ora disponibile a un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo la versione da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell'attivazione).

In alternativa, è possibile optare per il piano completo, che aggiunge antivirus, password manager e 1 TB in cloud. Questa versione ha un costo di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra. Grazie alla promo del Black Friday è possibile ottenere un risparmio fino al 78% sul costo della VPN.

Per accedere subito all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

smartphone nordvpn e scudo digitale

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

  • crittografia dei dati di connessione, in modo da proteggere le informazioni trasmesse, rendendo sicura la navigazione anche quando si utilizza una rete non privata
  • politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN
  • network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online
  • possibilità di utilizzo multi-dispositivo con fino a 10 dispositivi per account in contemporanea
  • accesso a servizi aggiuntivi (antivirus, password manager, 1 TB in cloud con la protezione della crittografia) scegliendo la versione completa

La promo del Black Friday è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere attivata tramite il link qui di sotto. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per poter accedere a una VPN completa, sicura e illimitata con condizioni di utilizzo e costi molto convenienti.

Attiva qui l'offerta di NordVPN

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