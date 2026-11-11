NordVPN è in promo per il Black Friday: -78% e antivirus incluso

NordVPN è la soluzione giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di novembre 2026: grazie alla promo Black Friday, infatti, il servizio è ora disponibile a un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese, scegliendo la versione da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell'attivazione).

In alternativa, è possibile optare per il piano completo, che aggiunge antivirus, password manager e 1 TB in cloud. Questa versione ha un costo di 3,85 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra. Grazie alla promo del Black Friday è possibile ottenere un risparmio fino al 78% sul costo della VPN.

Per accedere subito all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

crittografia dei dati di connessione, in modo da proteggere le informazioni trasmesse, rendendo sicura la navigazione anche quando si utilizza una rete non privata

dei dati di connessione, in modo da proteggere le informazioni trasmesse, rendendo sicura la navigazione anche quando si utilizza una rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN

che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica e censure online

possibilità di utilizzo multi-dispositivo co n fino a 10 dispositivi per account in contemporanea

accesso a servizi aggiuntivi (antivirus, password manager, 1 TB in cloud con la protezione della crittografia) scegliendo la versione completa

La promo del Black Friday è valida solo per un breve periodo di tempo e può essere attivata tramite il link qui di sotto. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per poter accedere a una VPN completa, sicura e illimitata con condizioni di utilizzo e costi molto convenienti.

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