Antivirus e VPN insieme, il piano Completo di NordVPN è in promo (-78%)

NordVPN non è solo la migliore VPN illimitata, ma mette a disposizione degli utenti un vero e proprio ecosistema di servizi di sicurezza. Con il piano Completo, infatti, è possibile sfruttare la VPN illimitata oltre a un sistema antivirus di nuova generazione.

Scegliendo la versione da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice promozionale BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento), NordVPN ora costa 3,85 euro al mese, con 3o giorni di garanzia di rimborso e un risparmio del 78% sul costo standard.

Per chi vuole attivare la sola VPN, invece, il prezzo è di 3,37 euro al mese (sempre per il piano da 28 mesi). L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN con antivirus incluso

Con NordVPN è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro anche da rete non privata e una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo che permette agli utenti di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica spostando il proprio IP.

La VPN è utilizzabile da un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, con lo stesso account, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Con la versione completa del servizio è possibile sfruttare anche il sistema antivirus di nuova generazione, per una protezione completa durante la navigazione, oltre a 1 TB in cloud criptato e al password manager.

Per sfruttare subito l'offerta in corso basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi il piano desiderato tra quelli proposti in sconto.

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