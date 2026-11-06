Total VPN, offerta Black Friday anticipata: 70% di sconto sul piano annuale

Novembre è il mese del Black Friday, con promozioni che interessano numerosi servizi utili. Uno di questi è Total VPN, il pacchetto di cybersecurity progettato dall’azienda Total Security che include una VPN veloce e sicura, l’antivirus TotalAV e lo strumento per rimuovere la pubblicità online Total Adblock, ora in offerta a 29 euro per 12 mesi invece di 99 euro.

Si tratta di un pacchetto che aiuta a migliorare il livello di privacy e sicurezza online, utile per tutti coloro che lavorano in smart working o hanno la necessità di proteggere file di lavoro sensibili o i propri ricordi. Inoltre, è l’ideale per chi è spesso fuori casa e si collega a reti Wi-Fi non protette come quelle di aeroporti, hotel, ristoranti e la stragrande maggioranza degli esercizi commerciali.

Il servizio di rete privata virtuale di Total VPN aiuta anche ad evitare il blocco geografico, impostato in automatico dai provider di rete nazionali ai contenuti streaming quando ci si collega da un Paese diverso da quello in cui si risiede abitualmente (cioè dall’Italia).

Alla VPN si aggiunge poi il pluripremiato antivirus TotalAV, uno dei fiori all’occhiello dell’azienda Total Security, che consente di proteggere il proprio computer da virus, malware e altre minacce informatiche nel migliore dei modi. A completare il quadro, infine, c’è Total Adblock, strumento proprietario che rimuove in automatico tutti gli annunci di pubblicità presenti quando si naviga sul web e che, di conseguenza, aiuta a riavere un’esperienza Internet gratificante.

L’offerta di Black Friday anticipata di Total VPN, grazie alla quale è possibile risparmiare 70 euro sul prezzo di listino del piano annuale, è valida per un periodo di tempo limitato. Al termine dei primi dodici mesi, il piano si rinnova a 99 euro l’anno, a meno che non si disdica prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

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