Mai più password dimenticate: scopri come LastPass può semplificarti la vita

La sicurezza è diventata una preoccupazione e una frustrazione? Ammettiamolo, l’attenzione a molti aspetti della privacy e della sicurezza è diventata un fastidio e un impegno cui facciamo fatica a stare dietro. Questo vale in modo particolare per la gestione delle password e delle credenziali d’accesso. Ciascuno di noi ha mediamente più di 100 account (posta elettronica, piattaforme di streaming, utenze professionali o scolastiche, account istituzionali, eccetera). Doverle ricordare tutte, specialmente se complesse, alfanumeriche e da aggiornare costantemente, è praticamente impossibile. LastPass è il password manager che ti semplifica la vita online. Provalo ora.

Sicurezza e comodità per la nostra identità digitale

Non è solo una questione di comodità. Secondo recenti ricerche, ogni utente perde in media 11 ore all'anno solo per recuperare password dimenticate o reimpostarle. LastPass elimina questo problema alla radice, consentendo di memorizzare in modo sicuro tutte le password in un unico "vault" crittografato, generare automaticamente password complesse e uniche per ogni servizio, completare automaticamente i form di accesso su qualsiasi dispositivo e accedere con una sola master password (o autenticazione biometrica) al proprio archivio.

Utilizzare un password manager come LastPass aumenta significativamente il livello di sicurezza online. Questo perché con LastPass installato si vanno ad abbandonare le abitudini rischiose come riutilizzare la stessa password, creare password realmente complesse senza doverle ricordare, identificare password deboli o compromesse nel proprio portfolio e ricevere alert in tempo reale in caso di violazioni che coinvolgono i tuoi account.

Senza sottovalutare che LastPass non è solamente un password manager, ma un software completo per la gestione della propria identità digitale. Con LastPass, infatti, si ha la memorizzazione sicura di carte di credito per acquisti online più veloci, un archivio cifrato per documenti sensibili (come patente e carta d’identità), la possibilità di creare note sicure per informazioni riservate (come codici PIN e combinazioni) e la condivisione sicura delle credenziali con familiari o colleghi senza rivelare la password.

Una suite completa ed estremamente utile che puoi provare gratuitamente per 30 giorni. Scopri come LastPass può davvero semplificarti e migliorarti la vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.