Magic Mouse: nuovo modello potrebbe includere comandi vocali

Un recente report del leaker coreano "yeux1222" ha suggerito che Apple ha creato un prototipo di Magic Mouse che include un mix di touch, comandi vocali e gesture. L’analista Mark Gurman di Bloomberg ha scritto sul suo account X che la funzionalità ha un senso alla luce dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, ha anche affermato che la voce è "solo una traduzione errata" di una riga di un rapporto che ha condiviso all'inizio di dicembre su un futuro Magic Mouse. Non è chiaro se l’indiscrezione di yeux1222 si basi sul report originale di Gurman. Tuttavia, l’analista ha chiarito che Apple intende concentrarsi su un design più ergonomico e su gesture non specificati con il mouse aggiornato.

Magic Mouse: probabile arrivo del device nel 2026

Se il controllo vocale dovesse essere incluso nel prossimo Magic Mouse, questo potrebbe essere utilizzato per Apple Intelligence. Ad esempio, gli utenti potrebbero essere in grado di attivare Siri o eseguire azioni specifiche utilizzando comandi vocali. Gurman afferma che magari non ci sarà un chiaro caso d'uso nel prossimo futuro, dato che i Mac supportano già tali funzionalità vocali. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare tra cinque e dieci anni. Aggiungere il controllo vocale al Magic Mouse potrebbe essere utile per una maggiore protezione, dato il lungo ciclo di aggiornamento. Finora, Apple non ha aggiornato frequentemente il Magic Mouse. Inoltre, non sono stati rilasciati aggiornamenti degni di nota per il device da quando è stato introdotto il Magic Mouse 2 nel 2019. Infatti, Apple ha solo aggiunto nuovi colori e sostituito la porta Lightning con una porta USB-C.

All'inizio di questo mese, Gurman ha detto che Apple sta pianificando una "revisione completa" del Magic Mouse, con un design più moderno. Il giornalista ha detto che Apple sposterà finalmente la porta di ricarica dalla parte inferiore del dispositivo a una posizione più facile da raggiungere. Tuttavia, non ha menzionato i controlli vocali o il supporto dei gesti al momento. Sia Gurman che le informazioni condivise da yeux1222 suggeriscono che il Magic Mouse verrà lanciato nel 2026, ed è possibile che arrivi insieme a un MacBook Pro OLED, che si vocifera verrà lanciato anch'esso nello stesso anno.