MacBook Pro con M3: ufficiali, tutto quello che c'è da sapere

Nel corso dell'evento di questa notte, Apple ha presentato come previsto la nuova linea di MacBook Pro dotata dei nuovi processori M3 Pro e M3 Max. Al di là della presenza dell'inedito colore nero siderale, i laptop non si distinguono dal punto di vista del design rispetto ai loro predecessori, anche se la differenza è tutta naturalmente in ciò che è nascosto sotto la scocca.

I prezzi partono da 2049 euro, con preordini già attivi sul sito ufficiale Apple e consegne previste dal 7 novembre.

MacBook Pro 2023 con chip M3: cosa c'è da sapere

Le motivazioni sul nuovo colore sono tutte da ricercare su una delle problematiche più frequenti dei modelli Mezzanotte: la facilità con cui vengono lasciate le impronte sulla scocca. Secondo Apple, il nuovo nero siderale è in grado di ridurre notevolmente le impronte grazie ad un innovativo sistema di anodizzazione.

Al di là comunque dell'aspetto estetico, ciò che conta per questi nuovi MacBook Pro è l'incredibile potenza che riescono a sprigionare. Apple spiega che i nuovi chip M3 sono tutti in grado di eseguire il ray tracing con accelerazione hardware, combinato con un'efficienza energetica che dovrebbe garantire ben 22 ore di durata della batteria nel modello M3 Pro da 16 pollici.

Quella dei chip è davvero l'unica grossa e importante novità, perché per il resto abbiamo dei laptop sostanzialmente identici ai modelli lanciati a inizio anno: display luminosissimi (fino a 600 nit di luminosità), un sistema di altoparlanti di ultima generazione, tre porte Thunderbolt 4, una porta HDMI, un lettore di schede SD e un connettore MagSafe per la ricarica.

Come detto, puoi già prenotare i nuovi MacBook Pro sul sito ufficiale Apple e presto anche presso gli altri canali di rivendita. Il lancio è previsto il 7 novembre.