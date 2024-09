MacBook Pro (2023) da 14" con M3 Pro: sconto folle del 15% su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un portatile veramente esagerato su tutti i fronti; di fatto, se cerchi un prodotto premium per il lavoro in mobilità, sappi che il MacBook Pro 14" (2023) è esattamente ciò che ti serve. Il modello con processore Apple Silicon M3 Pro, 18 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD offre una combinazione di potenza e versatilità senza pari, perfetto per chi cerca una macchina in grado di affrontare qualsiasi sfida professionale. E a soli 2199,00€ su Amazon, inclusi IVA e spedizione, è un'opportunità da non perdere. Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy.

MacBook Pro (2023): ecco perché comprarlo

Il cuore pulsante di questo MacBook Pro è il nuovo chip M3 Pro. Apple ha nuovamente alzato l'asticella dell'innovazione con un processore progettato su misura per offrire prestazioni incredibili, senza compromettere l'efficienza energetica. Di fatto, l'M3 Pro riesce a gestire il tutto con facilità. Il neural engine avanzato e la grafica integrata potenziata rendono anche le attività più impegnative un gioco da ragazzi, riducendo i tempi di elaborazione e migliorando la fluidità complessiva del sistema. Un altro grande punto di forza è la memoria unificata da 18 GB. A differenza dei vecchi sistemi basati su RAM tradizionale, Apple utilizza una memoria che è condivisa tra CPU e GPU, riducendo la latenza e migliorando l'efficienza dei processi. Questo si traduce in prestazioni velocissime in ogni tipo di applicazione, dai software professionali alle app quotidiane, con un multitasking senza rallentamenti. Potrai gestire più attività simultaneamente: editing di foto ad alta risoluzione, apertura di numerosi tab nel browser, gestione di database pesanti o programmazione in ambienti di sviluppo avanzati.

Il display da 14 pollici Liquid Retina XDR è tra i migliori schermi mai visti su un laptop. Con una risoluzione eccezionale, colori vividi e accurati, neri profondi e un contrasto impressionante, questo schermo è perfetto sia per i professionisti creativi che per chiunque apprezzi una visione cristallina dei propri contenuti. Inoltre, supporta la tecnologia ProMotion con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, rendendo tutto, dallo scorrimento dei contenuti alla riproduzione video, incredibilmente fluido. Grazie all'efficienza energetica del chip M3 Pro, l'autonomia della batteria è straordinaria: potrai lavorare per un'intera giornata senza dover cercare una presa di corrente, e questo lo rende ideale per chi ha bisogno di produttività ovunque.

Non solo questo modello offre tutte le specifiche di fascia alta, ma su Amazon lo trovi a 2199,00€, con IVA inclusa e spedizione gratuita al posto di 2599,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.