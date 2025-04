Lycamobile lancia l'offerta del momento: 150 GB in 5G a 5,99€/mese

Una delle offerte mobile più allettanti del momento è quella proposta da Lycamobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. Il gestore ha lanciato la promo denominata "5G Portin 599", accessibile con portabilità da un altro operatore, e che include minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G con un costo di appena 5,99€ al mese e con anche 2 rinnovi gratis.

Per attivare la promo di Lycamobile basta andare sul sito di Lycamobile. Detto questo, andiamo alla scoperta di questa offerta, che comprende molti altri vantaggi.

Lycamobile lancia la sua nuova super offerta

Non è sempre facile trovare il piano tariffario per il tuo telefono più adatto. Spesso poi gli operatori tendono a cambiare le carte in tavola, rimodulando le offerte e alzando i costi. Non è ciò che fa Lycamobile, che anzi: abbatta i prezzi e non chiede nulla nemmeno per l'attivazione.

Ricapitoliamo cosa propone Lycamobile con questa offerta:

150 GB in 4G o 5G su rete Vodafone ;

; Minuti ed SMS illimitati verso tutti ;

; Possibilità di richiedere anche una eSIM in sostituzione della SIM fisica spedita gratuitamente;

in sostituzione della SIM fisica spedita gratuitamente; 8 GB al mese in roaming in UE ;

; Tecnologia VoLTE per telefonare, navigare e utilizzare le app contemporaneamente.

Altra cosa straordinaria è che regala due mesi, in cui non pagherai il canone: dunque, 11,98€ in regalo! Se a questo aggiungiamo il fatto che l'offerta non prevede costi iniziali di attivazione, allora si capisce come siamo di fronte ad una proposta tariffaria davvero entusiasmante.

Per ottenerla non bisogna fare altro che andare sul sito di Lycamobile. Ricordiamo che la promozione di Lycamobile è attivabile solo in caso di portabilità del numero da un altro operatore (non importa quale). Terminerà a breve, quindi non bisogna tergiversare troppo: approfitta ora di una proposta veramente super.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.