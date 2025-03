Lycamobile, la nuova offerta: 150 GB a 5,99€, con 2 mesi gratis

Per chi è alla ricerca di una tariffa mobile conveniente, Lycamobile presenta una proposta interessante: si chiama 5G PORTIN 599 e prevede 150 GB di dati, minuti e SMS illimitati al prezzo fisso di 5,99€ al mese. In più, chi attiva ora la promozione riceverà due mesi di rinnovo gratuiti, per un risparmio ulteriore.

L’attivazione è semplice e veloce: basta collegarsi al sito ufficiale di Lycamobile e seguire la procedura guidata.

Un’offerta competitiva per chi vuole spendere meno: cosa include 5G Portin 599 di Lycamobile

Il piano di Lycamobile è particolarmente vantaggioso se confrontato con proposte analoghe sul mercato. Ad esempio, un'offerta Vodafone con lo stesso volume di traffico dati può costare fino a 11,99€ al mese, portando la spesa annuale a quasi 144 euro, contro i 71,88 euro l’anno richiesti da Lycamobile. Il risparmio supera i 70 euro, senza dover rinunciare a velocità o servizi.

La promo è riservata a chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore, e garantisce prezzo fisso senza costi extra o rimodulazioni. Il rinnovo avviene ogni 30 giorni e non ci sono clausole nascoste.

Nel pacchetto di Lycamobile sono inclusi anche:

8 GB in roaming UE , per navigare tranquillamente in viaggio;

, per navigare tranquillamente in viaggio; Accesso alla rete 5G , per prestazioni più elevate su dispositivi compatibili;

, per prestazioni più elevate su dispositivi compatibili; Tecnologia VoLTE, per chiamate chiare e fluide anche su rete 4G.

L’offerta 5G PORTIN 599 è disponibile esclusivamente online e solo per un periodo limitato. Se vuoi approfittare dei due mesi gratuiti e bloccare il prezzo mensile a 5,99€, è il momento giusto per fare il passaggio. Visita il sito di Lycamobile e attiva la promozione prima che scada.

