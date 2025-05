Lyca Mobile: 150GB in 5G a 5,99€ e 2 mesi gratis

Lyca Mobile si conferma come una soluzione solida per chi cerca libertà, risparmio e copertura internazionale. Con piani semplici, roaming incluso, tecnologia 5G e possibilità di gestire tutto da app, rappresenta una scelta interessante per studenti, lavoratori in mobilità, expat e chiunque voglia un servizio affidabile a prezzo contenuto.

Lyca Mobile si rivolge a una clientela dinamica, attenta al risparmio ma anche alle prestazioni. E lo fa senza vincoli contrattuali, senza controllo del credito e con roaming incluso nell’Unione Europea, sfruttando la rete Vodafone e la tecnologia 5G.

5G ultra veloce, 150GB e 2 mesi omaggio

Tra le offerte più vantaggiose del momento spicca il piano 5G Portin 599, disponibile solo online per chi effettua la portabilità del numero. L’offerta include 150 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 5,99 euro al mese. In più, per chi attiva l'offerta ora, sono inclusi 2 mesi di rinnovo gratuiti. Una soluzione perfetta per chi cerca connettività veloce, ampia disponibilità di dati e costi certi.

L'offerta include anche 8 GB di roaming UE, consentendo di navigare, utilizzare mappe e restare connessi durante i soggiorni all'estero, evitando costi aggiuntivi.

Rete Vodafone e copertura 5G

Grazie all’utilizzo dell’infrastruttura Vodafone, Lyca garantisce una copertura estesa e stabile in tutta Italia, con velocità potenziata grazie al supporto del 5G nelle aree coperte. Il risultato è un’esperienza utente fluida sia per navigazione che per chiamate, con prestazioni elevate anche in contesti urbani congestionati.

App dedicata e gestione semplificata

Con l’app My Lyca Mobile, disponibile su iOS e Android, l’utente può:

controllare credito residuo e consumo dati

ricevere notifiche per rinnovi e promozioni

acquistare nuovi pacchetti o opzioni aggiuntive

gestire più linee in tempo reale

Il sistema è pensato per essere intuitivo anche per utenti meno esperti, con un’interfaccia semplice e funzioni essenziali a portata di tap. Per conoscere l'offerta completa di Lyca Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.