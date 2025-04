L'Unione Europea introduce nuove etichette obbligatorie per smartphone e tablet

Trasparenza, sostenibilità e durabilità saranno i pilastri fondamentali del futuro degli smartphone e tablet nell'Unione Europea a partire da giugno 2025. Le nuove normative introdotte dalla UE segneranno un cambiamento epocale nel settore tecnologico, imponendo un sistema di etichette obbligatorie per classificare i dispositivi mobili in base a criteri di sostenibilità e performance.

Queste etichette valuteranno l’efficienza energetica dei dispositivi su una scala da A a G, includendo parametri come la durata della batteria, il numero di cicli di carica garantiti e il livello di riparabilità smartphone. Questo sistema non solo promuoverà una maggiore trasparenza per i consumatori, ma rappresenterà anche un passo deciso verso la lotta contro l'obsolescenza programmata, incoraggiando scelte di acquisto più consapevoli e sostenibili.

Le normative non si fermano alla semplice etichettatura. Gli standard di ecodesign UE stabiliscono requisiti stringenti per la progettazione dei dispositivi. I produttori saranno obbligati a garantire che i loro prodotti siano resistenti a schizzi d'acqua, polvere, graffi e cadute. Inoltre, le batterie dovranno mantenere almeno l'80% della capacità originale dopo 800 cicli di ricarica, e i pezzi di ricambio essenziali dovranno essere disponibili entro un periodo compreso tra 5 e 10 giorni lavorativi.

Un passo verso l'economia circolare

La normativa si applicherà a una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet con display fino a 17,4 pollici, telefoni cordless e feature phone. Tuttavia, dispositivi con schermi arrotolabili saranno esclusi, mentre i tablet Windows seguiranno un sistema di etichettatura specifico per i computer.

Questa iniziativa è un tassello cruciale nella strategia dell'Unione Europea per l'economia circolare, che mira a promuovere durabilità dispositivi e una maggiore riparabilità. Sebbene queste misure rappresentino una sfida significativa per l'industria tecnologica, potrebbero anche stimolare l'innovazione e migliorare la competitività delle aziende disposte ad adattarsi al cambiamento.

La rivoluzione verde dell'UE non riguarda solo la sostenibilità ambientale, ma anche la qualità dei prodotti tecnologici. In un mercato caratterizzato da un rapido ciclo di sostituzione, queste normative rappresentano un'inversione di tendenza, ponendo l'accento su prodotti più longevi e affidabili. L'obiettivo finale è creare un equilibrio tra innovazione, qualità e sostenibilità, offrendo ai consumatori europei una nuova prospettiva sul consumo tecnologico.