Luce e Gas Sorgenia: non perdere tempo, passa ora!

Questo Black Friday è sicuramente un periodo dell'anno pieno zeppo di sconti ma sicuramente è un buon momento per cambiare gestore Luce e Gas.

Una buona opzione è sicuramente quella proposta da Sorgenia che da sempre eroga energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. La provenienza della materia è tutelata dalla Garanzia di Origine (GO), un certificato digitale che garantisce la bontà dell'origine delle fonti rinnovabili.

Vediamo dunque la tariffa messa a disposizione da questo gestore italiano per tutti i clienti che stanno cercando di cambiare fornitore di Luce e Gas per i costi troppo alti. L'offerta, che vedremo tra un attimo, è perfetta anche per chi vuole anticipare la chiusura del Maggior Tutela.

Luce e Gas con Sorgenia: ecco la promo riservata

Next Energy Sunlight Luce e Gas è il nome commerciale dell'offerta Sorgenia di cui parlavamo prima. Con questa promozione c'è uno sconto pari a 40 euro grazie ad un codice sconto VERDE già applicato in fase di attivazione ad entrambe le forniture. In caso di passaggio o richiesta di un nuovo contratto non Dual - e quindi non sia Luce e Gas - lo sconto è di 20 euro.

La tariffa promozionale è a prezzo indicizzato e dunque segue gli indici del mercato energetico. Nello specifico, il prezzo fisso richiesto per la commercializzazione e vendita è pari a 8 euro per la Luce ed ammonta a 10 euro per il Gas. Al prezzo all'ingrosso della materia c'è da aggiungere uno spread di 0,15 euro/kWh e di 0,15€/Smc.

Inoltre, sottoscrivendo il contratto Next Energy Sunlight hai a disposizione una community che ti dà diritto a svariate promozioni dedicate ed anche ad uno sconto del 10% sul costo di ogni ricarica effettuata per la tua auto elettrica con l'app MyNextMove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.