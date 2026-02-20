Luce e gas con Octopus: prezzo fisso e un taglio netto alle bollette con la nuova promo

Octopus Energy è il fornitore su cui puntare se si è alla ricerca di una tariffa luce e gas con prezzo fisso per 12 mesi e con condizioni di fornitura molto vantaggiose, per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari.

Scegliendo l'offerta Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il costo dell'energia fino a 0,1045 €/kWh per la luce e a 0,365 €/Smc per il gas. In aggiunta, le forniture prevedono un costo di commercializzazione ridotto fino a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Per sfruttare la promo è sufficiente accedere al sito ufficiale di Octopus Energy, tramite il link qui di sotto, e seguire una rapida procedura di attivazione.

È necessario avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli. C'è tempo fino al 3 marzo per attivare l'offerta.

Le caratteristiche dell'offerta

Per chi sceglie l'offerta di Octopus è possibile accedere alle seguenti caratteristiche di fornitura:

Energia elettrica: componente energia pari a 0,1045 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese

e costo di commercializzazione di Gas naturale: costo materia prima gas pari a 0,365 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le condizioni descritte sono fisse per 12 mesi, a partire dall'attivazione delle forniture, e sono accessibili per tutti i nuovi clienti che scelgono il fornitore entro il prossimo 3 marzo 2026. L'offerta in questione non prevede vincoli e costi iniziali.

Per attivarla seguire il link qui di sotto avendo a disposizione i dati dell'intestatario del contratto, il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) e le coordinate IBAN del conto corrente per attivare la domiciliazione

