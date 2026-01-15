Luce e gas a prezzo fisso per due anni con Engie

Prezzo fisso per 24 mesi: cosa prevede l’offerta

Energia PuntoFisso 24 Mesi è attivabile fino al 15 gennaio 2026 e consente di scegliere tra luce, gas o entrambe le forniture. Per la luce monoraria, il prezzo della materia energia è pari a 0,0916 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 84 €/anno e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh. Per il gas, il prezzo è 0,3495 €/Smc, con 84 €/anno di commercializzazione. Le tariffe sono riferite alla sola materia prima e vanno sommate agli oneri di sistema e alle spese di rete, come previsto dalla normativa vigente.

Un’offerta pensata per chi vuole controllo e semplicità

Bloccare il prezzo per due anni significa eliminare l’incertezza legata ai rialzi improvvisi. Il modello a prezzo fisso premia anche un uso consapevole dell’energia: si paga in base ai consumi reali, senza sorprese. Tutto è gestibile in digitale, dall’attivazione alla bolletta online, con pagamento tramite addebito diretto e accesso completo dall’app ENGIE Italia.

Energia elettrica 100% rinnovabile , senza costi extra

Gestione digitale completa, con monitoraggio dei consumi fino a 24 mesi

Attivazione rapida e assistenza riconosciuta

Il passaggio a ENGIE è semplice e senza interruzioni di servizio: bastano pochi minuti online e una bolletta recente. ENGIE gestisce direttamente il cambio fornitore. A questo si aggiunge un servizio clienti valutato positivamente da oltre 22.000 clienti nelle indagini Altroconsumo e riconosciuto da Consumerismo come operatore eccellente per tutela dei consumatori. Per conoscere l'offerta completa di Energia PuntoFisso 24 Mesi ENGIE clicca qui.