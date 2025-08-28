Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: l'offerta giusta è di Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile accedere a un'offerta luce e gas con prezzo fisso per 12 mesi, riducendo le bollette.
Davide Raia
Pubblicato il 28 ago 2025
Link copiato negli appunti

Con la nuova promozione di Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e sfruttare condizioni molto vantaggiose, in modo da alleggerire la bolletta nel corso dei prossimi mesi.

Con la tariffa Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell'energia a 0,1089 €/kWh per l'energia elettrica e a 0,4295 €/Smc per il gas naturale.

Da segnalare che il costo di commercializzazione (la quota fissa della fornitura, indipendente dal consumo) è di 7 euro al mese, uno dei valori più bassi in assoluto sul mercato.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile accedere a Octopus Fissa 12M. L'offerta a prezzo fisso per 12 mesi garantisce sia uno scudo dai rincari sia la possibilità di accedere a condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Come sottolineato in apertura, infatti, il fornitore permette di fissare il prezzo dell'energia a:

  • 0,1089 €/kWh per l'energia elettrica
  • 0,4295 €/Smc per il gas naturale

Si tratta di valori particolarmente contenuti e in grado di garantire bollette più leggere per i prossimi mesi, senza il rischio di dover fare i conti con aumenti improvvisi del mercato all'ingrosso. Da segnalare anche un costo di commercializzazione di 7 euro al mese, per fornitura.

Per attivare l'offerta di Octopus Energy non ci sono costi iniziali e la promo non prevede vincoli. Basta avere a disposizione i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) per poter accedere all'offerta con una semplice procedura di sottoscrizione online. La promozione, con le condizioni indicate in precedenza, è disponibile fino al prossimo 9 settembre.

