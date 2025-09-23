Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus è possibile

Bloccare il prezzo di luce e gas garantisce un risparmio in bolletta e la protezione contro i rincari: il fornitore giusto da scegliere, in questo caso, è Octopus Energy con la sua tariffa Octopus Fissa 12M che permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi.

L'offerta in questione fissa il costo dell'energia a 0,99 €/kWh per la luce e a 0,433 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione di appena 7 euro al mese per fornitura.

La promo può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile tramite il box qui di sotto. È sufficiente avere i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta) per completare la richiesta di attivazione.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco l'offerta

Con Octopus è possibile accedere a una tariffa luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi. Il fornitore garantisce la possibilità di fissare il prezzo dell'energia a 0,99 €/kWh per la luce e a 0,433 €/Smc per il gas naturale con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per poter ridurre l'importo delle bollette, sia riducendo il costo dell'energia che minimizzando il costo fisso da sostenere per mantenere la fornitura attiva, e anche per proteggersi dai rincari che potrebbero colpire il mercato all'ingrosso.

Per accedere alle offerte di Octopus Energy è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e quelli della fornitura (basta avere l'ultima bolletta inviata dal proprio fornitore per recuperare tutte le informazioni).

Le promozioni sono disponibili senza costi di attivazione e senza vincoli di alcun tipo. Il passaggio a Octopus, inoltre, avviene senza interruzioni nell'erogazione dell'energia e senza dover sostituire il contatore.

Per acceder subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

