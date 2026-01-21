Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia per tutto il 2026

Con l'offerta luce e gas di Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare le bollette per tutto il 2026
Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia per tutto il 2026
Con l'offerta luce e gas di Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e tagliare le bollette per tutto il 2026
Davide Raia
Pubblicato il 21 gen 2026
Per ridurre le bollette di luce e gas, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere Octopus Energy. Il fornitore mette a disposizione un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi (Octopus Fissa 12M) che garantisce un risparmio netto e una protezione contro i rincari.

Per chi sceglie oggi il fornitore, c'è la possibilità di bloccare il costo dell'energia elettrica a 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, il prezzo della materia prima è fisso a 0,35 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

Le offerte sono disponibili, senza alcun costo iniziale e senza vincoli, tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile di seguito. Per attivarle è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono sempre indicati in bolletta).

Attiva qui l'offerta di Octopus

Perché scegliere oggi Octopus Energy?

Con Octopus Energy è possibile accedere a diversi vantaggi. Si tratta del fornitore su cui puntare oggi per vari motivi:

  • il prezzo dell'energia è fisso e bloccato per 12 mesi, garantendo una protezione contro i rincari del mercato all'ingrosso; attualmente, è possibile bloccare il prezzo a 0,1078 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas
  • il costo di commercializzazione, che rappresenta la quota fissa della bolletta, è tra i più bassi sul mercato, risultando pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas
  • non ci sono costi di attivazione, vincoli o penali

Per accedere subito alla promozione in corso basta premere sul box qui di sotto e poi attivare l'offerta seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online. La promo, con le condizioni proposte, termina il 22 gennaio (salvo proroghe).

Attiva qui l'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

