Luce e gas a prezzo fisso: con Octopus si risparmia per tutto il 2026

Per ridurre le bollette di luce e gas, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere Octopus Energy. Il fornitore mette a disposizione un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi (Octopus Fissa 12M) che garantisce un risparmio netto e una protezione contro i rincari.
Per chi sceglie oggi il fornitore, c'è la possibilità di bloccare il costo dell'energia elettrica a 0,1078 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per quanto riguarda il gas naturale, invece, il prezzo della materia prima è fisso a 0,35 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.
Le offerte sono disponibili, senza alcun costo iniziale e senza vincoli, tramite il sito ufficiale di Octopus Energy, accessibile di seguito. Per attivarle è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas; questi codici sono sempre indicati in bolletta).
Perché scegliere oggi Octopus Energy?
Con Octopus Energy è possibile accedere a diversi vantaggi. Si tratta del fornitore su cui puntare oggi per vari motivi:
- il prezzo dell'energia è fisso e bloccato per 12 mesi, garantendo una protezione contro i rincari del mercato all'ingrosso; attualmente, è possibile bloccare il prezzo a 0,1078 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas
- il costo di commercializzazione, che rappresenta la quota fissa della bolletta, è tra i più bassi sul mercato, risultando pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas
- non ci sono costi di attivazione, vincoli o penali
Per accedere subito alla promozione in corso basta premere sul box qui di sotto e poi attivare l'offerta seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online. La promo, con le condizioni proposte, termina il 22 gennaio (salvo proroghe).
