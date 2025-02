Luce e gas a prezzo bloccato per evitare i rincari: ecco la soluzione giusta

Il 2025 è iniziato con un aumento netto del costo dell'energia all'ingrosso che si rifletterà sugli importi delle bollette di luce e gas per i prossimi mesi. Per questo motivo, diventa fondamentale giocare in anticipo e bloccare subito il costo di luce e gas, in modo da evitare i rincari in arrivo.

La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentato da Octopus Energy, fornitore che opera tramite i canali digitali e oramai punto di riferimento assoluto del mercato energetico italiano, grazie a tariffe particolarmente convenienti, con la possibilità di bloccare il prezzo per 12 mesi.

Scegliendo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a forniture di luce e gas a prezzo fisso (è possibile scegliere tra luce + gas oppure solo luce) con condizioni molto vantaggiose. L'energia elettrica viene bloccata a 0,1529 €/kWh mentre il gas a 0,579 €/Smc. Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy, tramite il link qui di sotto.

Luce e gas a prezzo bloccato con Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo dell'energia per 12 mesi. Con l'offerta in corso, infatti, il fornitore garantisce i seguenti prezzi per luce e gas:

0,1529 €/kWh per l'energia elettrica

per l'energia elettrica 0,579 €/Smc per il gas naturale

Le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 9 euro al mese. L'energia elettrica fornita viene prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili mentre le emissioni di gas sono compensante: si tratta, quindi, di forniture sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il risparmio garantito da Octopus Energy è importante e, soprattutto, potrebbe diventare sempre più significativo nel corso dei prossimi mesi. In caso di eventuali aumenti del costo dell'energia all'ingrosso, chi ha una tariffa indicizzata potrebbe ritrovarsi a pagare molto di più. È il momento giusto per bloccare subito il prezzo. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.