Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: questa è la migliore offerta di ottobre 2025

Con Engie è possibile attivare luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi danndo un taglio netto all'importo delle bollette: ecco l'offerta di ottobre 2025.
Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: questa è la migliore offerta di ottobre 2025
Con Engie è possibile attivare luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi danndo un taglio netto all'importo delle bollette: ecco l'offerta di ottobre 2025.
Davide Raia
Pubblicato il 2 ott 2025
Link copiato negli appunti

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile puntare su Energia Punto Fisso di Engie. Il fornitore garantisce, infatti, la possibilità di accedere a tariffe molto convenienti e, soprattutto, con prezzo bloccato per 24 mesi. In questo modo, per chi sceglie Engie, c'è la possibilità di risparmiare sulle bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.

Con Engie è possibile bloccare il costo dell'energia a 0,1112 €/kWh per l'energia elettrica e a 0,414 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese per fornitura. L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie e può essere attivata direttamente online, senza alcun costo iniziale.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario del contratto e i dati della fornitura (riportati sull'ultima bolletta.

Attiva qui l'offerta di Engie

Le caratteristiche della promo di Engie

Con Energia Punto Fisso di Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi. L'offerta in questione permette di fissare il costo dell'energia a:

  • 0,1112 €/kWh per l'energia elettrica
  • 0,414 €/Smc per il gas naturale

Si tratta di valori molto bassi, in rapporto all'attuale stato del mercato, e che possono, quindi, garantire un risparmio importante in bolletta. A rendere ancora più vantaggiosa la promozione c'è un costo di commercializzazione tra i più bassi sul mercato: per i nuovi clienti, infatti, il canone fisso della fornitura sarà pari ad appena 7 euro al mese (per il gas c'è anche una quota variabile pari a 0,00795 €/Smc che ha un impatto minimo sul totale della bolletta). Per sfruttare l'offerta di Engie e ridurre le bollette basta premere sul box qui di sotto. L'attivazione è gratuita. La promozione, con le condizioni descritte, è valida solo per pochi giorni.

Attiva qui l'offerta di Engie

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Viaggio all'estero? Le eSIM di Airalo sono in offerta: extra sconto su tutto il catalogo
Internet

Viaggio all'estero? Le eSIM di Airalo sono in offerta: extra sconto su tutto il catalogo
Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus è possibile
Internet

Luce e gas a prezzo fisso e bollette più leggere: con Octopus è possibile
Bollette più basse e prezzi fissi per 12 mesi con la nuova promo flash di Octopus Energy
Internet

Bollette più basse e prezzi fissi per 12 mesi con la nuova promo flash di Octopus Energy
Italia - Estonia: come vedere il match in streaming dall'estero
Internet

Italia - Estonia: come vedere il match in streaming dall'estero