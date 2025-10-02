Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: questa è la migliore offerta di ottobre 2025

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile puntare su Energia Punto Fisso di Engie. Il fornitore garantisce, infatti, la possibilità di accedere a tariffe molto convenienti e, soprattutto, con prezzo bloccato per 24 mesi. In questo modo, per chi sceglie Engie, c'è la possibilità di risparmiare sulle bollette, sia nel breve che nel lungo periodo.

Con Engie è possibile bloccare il costo dell'energia a 0,1112 €/kWh per l'energia elettrica e a 0,414 €/Smc per il gas naturale, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese per fornitura. L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie e può essere attivata direttamente online, senza alcun costo iniziale.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario del contratto e i dati della fornitura (riportati sull'ultima bolletta.

Le caratteristiche della promo di Engie

Con Energia Punto Fisso di Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi. L'offerta in questione permette di fissare il costo dell'energia a:

0,1112 €/kWh per l'energia elettrica

per l'energia elettrica 0,414 €/Smc per il gas naturale

Si tratta di valori molto bassi, in rapporto all'attuale stato del mercato, e che possono, quindi, garantire un risparmio importante in bolletta. A rendere ancora più vantaggiosa la promozione c'è un costo di commercializzazione tra i più bassi sul mercato: per i nuovi clienti, infatti, il canone fisso della fornitura sarà pari ad appena 7 euro al mese (per il gas c'è anche una quota variabile pari a 0,00795 €/Smc che ha un impatto minimo sul totale della bolletta). Per sfruttare l'offerta di Engie e ridurre le bollette basta premere sul box qui di sotto. L'attivazione è gratuita. La promozione, con le condizioni descritte, è valida solo per pochi giorni.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati