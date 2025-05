Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi: bollette più leggere con Sorgenia

Tagliare le bollette e proteggersi dai rincari è possibile: con la nuova offerta di Sorgenia, infatti, è possibile accedere a tariffe a prezzo bloccato per 24 mesi. In questo modo è possibile assicurarsi la possibilità di sfruttare un prezzo contenuto per l'energia elettrica e il gas naturale con la certezza di poter contare su di uno scudo dai rincari per ben 2 anni.

In aggiunta, con Sorgenia è possibile includere nella propria offerta anche la fibra ottica, con un prezzo di 22,73 euro al mese per 12 mesi. Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Sorgenia tramite il link qui di sotto.

Luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi

Con Sorgenia è possibile ora attivare le tariffe Next Energy 24. Si tratta di soluzioni a prezzo bloccato per 24 mesi che garantiscono le seguenti condizioni tariffarie:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,125 €/kWh con un costo fisso di 6,65 euro al mese

: prezzo bloccato a con un costo fisso di Gas: prezzo bloccato di 0,485 €/Smc con un costo fisso di 7,60 euro al mese

Sorgenia mette a disposizione dei nuovi clienti che scelgono luce e gas:

uno s conto in bolletta di 30 euro per fornitura

la possibilità di accedere alla fibra ottica con un costo di 22,73 euro al mese (poi 26,90 euro al mese)

Le tariffe di Sorgenia sono attivabili senza costi iniziali. Per accedere alla promo è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell'intestatario del contratto

il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas (sono riportati nell'ultima bolletta inviata dall'attuale fornitore)

le coordinate IBAN per la domiciliazione

Per accedere subito alla promozione in corso e scegliere le offerte di Sorgenia basta premere sul box riportato qui di sotto e poi calcolare un preventivo, andando a completare l'attivazione delle tariffe. Si tratta di una procedura che richiede pochissimi minuti. L'attivazione delle nuove tariffe avviene poi senza interruzione delle forniture energetiche e senza la necessità di sostituire il contatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.