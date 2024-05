Luce a prezzo fisso ogni mese: le tariffe di Fastweb Energia

Basta con i costi in bolletta che variano di mese in mese! Fastweb Energia propone adesso la luce a prezzo fisso. Niente oscillazioni di mercato e costi variabili: devi soltanto scegliere una delle tariffe proposte e pagherai sempre la stessa cifra ogni mese.

Fastweb Energia: luce a prezzo fisso ogni mese

Fastweb Energia blocca il costo dell'energia per 12 mesi e ti consente di pianificare le tue spese in tutta serenità. Niente più sorprese in bolletta, solo la certezza del risparmio concreto.Trattandosi di energia rinnovabile al 100%, darai il tu contributo alla sostenibilità per il pianeta e per il tuo futuro. Grazie a te e altri milioni di clienti, il mondo sarà più verde senza rinunciare al comfort di una casa illuminata.

Inoltre, con l'app Fastweb Energia, avrai sempre sotto controllo i tuoi consumi e potrai ottimizzare i tuoi comportamenti per risparmiare ancora di più. Se sei già cliente Fastweb per il fisso o il mobile, potrai approfittare di tariffe ancora più vantaggiose e gestire le tue utenze in modo semplice e veloce, con un unico punto di riferimento.

Andiamo a vedere quali sono le tariffe a prezzo fisso tra cui scegliere:

Fastweb Energia Light: ottima se consumi poco in casa. Il costo è di 45 euro al mese per consumi fino a 1.500 kWh all'anno.

ottima se consumi poco in casa. Il costo è di per consumi fino a 1.500 kWh all'anno. Fastweb Energia Full: tariffa a misura di famiglia, offre 2.500 kWh all'anno a 65€ al mese .

tariffa a misura di famiglia, offre 2.500 kWh all'anno a . Fastweb Energia Maxi: la migliore soluzione se consumi tanto. Costa 95 euro al mese per consumi che arrivano a 4.000 kWh all'anno.

In più, se sei in cliente Fastweb fisso o mobile, otterrai lo sconto di 5€ al mese. Scegli Fastweb Energia e scopri il vantaggio della luce a prezzo fisso ogni mese. Visita il sito web di Fastweb o contatta un operatore per maggiori informazioni e per attivare subito la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.