Loops: alternativa a TikTok chiamata è in arrivo per il fediverse

La risposta del fediverse a TikTok è in arrivo. La scorsa settimana sono state aperte le iscrizioni per Loops. Si tratta di un'app di video looping in formato breve realizzata dallo stesso creatore di Pixelfed, altra app alternativa a Instagram. Secondo i dettagli condivisi dallo sviluppatore Daniel Supernault su Mastodon, gli utenti che si sono registrati possono pubblicare fino a 60 secondi di video. Supernault ha aggiunto che l'uso di suoni e il remix dei video degli altri utenti arriverà in futuro, così come i video del profilo in evidenza. Inoltre, gli utenti saranno in grado di "curare" le loro sezioni di commenti. I video possono essere categorizzati, ma hashtag e menzioni non sono ancora supportati. Per mostrare la funzionalità, Supernault ha pubblicato su Mastodon screenshot e registrazioni dello schermo.

Loops: la moderazione dei contenuti si baserà su punteggi di affidabilità

Creare un account su Loops non è un’operazione immediata. È infatti necessario attendere un'e-mail di conferma. La sua app per iOS sarà inizialmente disponibile in TestFlight, il programma Apple per testare app non ancora rilasciate che richiede un account sviluppatore gratuito. Come pubblicato da Supernault, Loops avrà anche un'app Android "side-loadable". L’app si affiderà a moderatori umani, per i quali Supernault ha lanciato un appello su Mastodon. I video pubblicati sul sito saranno moderati in base a un punteggio di affidabilità che ogni utente locale ha, ha scritto Supernault. I video caricati da persone con punteggi bassi saranno trattenuti per moderazione prima di essere pubblicati. Dall’altro lato, quelli di "utenti fidati" saranno pubblicati subito.

Secondo una FAQ pubblicata sul sito, l'integrazione fediverse di Loops è in corso ma non è attiva e la piattaforma non è ancora open source. Inoltre, gli utenti possiedono i propri contenuti e Loops non vende o fornisce video a inserzionisti terzi né addestra l'intelligenza artificiale su di essi. Il sito si affida invece a sovvenzioni, sponsorizzazioni e donazioni per i finanziamenti.