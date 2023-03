LockBit 3.0 può aggirare i tuoi sistemi difensivi: ecco come proteggerti

Il ransomware LockBit 3.0 rappresenta uno degli agenti malevoli più diffusi e fastidiosi dell'intera categoria.

Secondo quanto affermato dagli esperti di sicurezza, questo è in grado di agire verso diversi strumenti di rilevamento malware e di aggirare tali difese. Secondo alcune ricerche portate avanti dall'FBI e dalla CISA, la nuova versione di LockBit si è rivelata molto più tenace dei suoi predecessori.

Stiamo parlando di un agente malevolo che lavora ottenendo l'accesso alle reti tramite lo sfruttamento del protocollo relativo al desktop remoto. Una volta preso possesso di una macchina, poi, LockBit 3.0 cerca di diffondersi tra i contatti della vittima.

Una serie di comportamenti molto preoccupanti che, come è facile intuire, possono rendere ancora più difficile prevenire e intercettare questo tipo di infezione.

LockBit 3.0 è un ransomware tra i più temibili di sempre

Per prevenire attacchi come LockBit 3.0 esistono alcuni comportamenti che, abbinati a una buona dose di prudenza, possono ridurre al minimo i rischi.

Adottare uno spazio cloud protetto da crittografia in cui proteggere i propri file e documenti più preziosi è, senza ombra di dubbio, un ottimo punto di partenza. Affidarsi a un antivirus di reale valore, capace di offrire adeguate garanzie, è un ulteriore step in tal senso.

Scegliere uno strumento come Norton AntiVirus Plus, offre la possibilità di avere a che fare con il top del settore. Scegliendo questo prodotto infatti, è possibile abbinare diverse utility preziose nella lotta a LockBit 3.0 e altre minacce simili.

Lo strumento di scansione, infatti, non teme rivali. Lo stesso è supportato da un sistema di backup su cloud per PC che permette di proteggere file preziosi rispetto ai ransomware, ma anche di contrastare guasti tecnici o furti dei supporti.

Il firewall per PC e Mac, dal suo canto, permette di filtrare traffico non autorizzato, dunque di prevenire potenziali attacchi. Infine, il gestore di password, rappresenta un ottimo modo per generare e proteggere le parole d'accesso.

Quanto costa Norton AntiVirus Plus? Grazie all'attuale promozione, questa suite di sicurezza è disponibile a un prezzo molto interessante.

Si parla del 57% di sconto sul prezzo di listino, il che abbassa il suo costo a soli 14,99 euro all'anno.

