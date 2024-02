Lo smartwatch DEFINITIVO è Samsung: Galaxy Watch 6 in MAXI SCONTO

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, a parlare per lei ci pensano la qualità e l'affidabilità dei suoi dispositivi. Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy Watch 6 è in maxi sconto del 29% per un prezzo finale di 226€.

Mega sconto sul Samsung Galaxy Watch 6: -29%

Il Samsung Galaxy Watch 6 è molto più di un semplice smartwatch: è un compagno di vita che ti offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare il tuo benessere generale. Con il suo Monitoraggio del sonno avanzato, puoi esplorare i dettagli del tuo riposo notturno, comprendendo le diverse fasi del sonno come veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM.

Grazie al sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch 6 ti consente anche di misurare la tua composizione corporea. Questo ti permette di fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati, monitorando da vicino il tuo progresso e adattando di conseguenza il tuo regime di allenamento.

Il monitoraggio cardiaco costante è un'altra caratteristica chiave di questo smartwatch. Il sensore PPG integrato monitora periodicamente il tuo battito cardiaco e ti avvisa in caso di anomalie, garantendo la tua sicurezza e il tuo benessere.

Con una cornice più sottile che offre più spazio sul display, puoi godere di una visualizzazione migliore e più nitida delle informazioni sul tuo Galaxy Watch 6. Inoltre, hai la libertà di personalizzare il quadrante del tuo smartwatch con una vasta gamma di opzioni, dai design straordinari alle foto del tuo animale domestico preferito. E grazie all'ecosistema Galaxy, puoi collegare facilmente il tuo Galaxy Watch 6 ad altri dispositivi Samsung

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 29% sul Samsung Galaxy Watch 6, per un prezzo finale di 226€.

