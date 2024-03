Lo smartwatch DEFINITIVO è il Galaxy Watch 6 di Samsung ad un PREZZO SHOCK su Amazon

Samsung offre il meglio della qualità per ogni prodotto e settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto shock sul Galaxy Watch 6 che viene scontato del 39% e viene venduto ad un prezzo davvero super: 196€.

Sconto top sul Samsung Galaxy Watch 6

Il Samsung Galaxy Watch 6 è molto più di un semplice smartwatch: è un compagno affidabile per monitorare salute, benessere e social altamente avanzato. Grazie al suo Monitoraggio del sonno avanzato, puoi esplorare i dettagli del tuo riposo notturno, comprendendo le diverse fasi del sonno come veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM. Ricevi preziosi consigli per migliorare la tua routine quotidiana, ottimizzando il tuo riposo e la tua vitalità.

Con il sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch 6 misura anche la tua composizione corporea, consentendoti di impostare obiettivi fitness personalizzati e monitorare i tuoi progressi in modo preciso.

Il monitoraggio cardiaco è un'altra caratteristica fondamentale di questo smartwatch. Grazie al sensore PPG integrato, il Galaxy Watch 6 monitora costantemente il tuo battito cardiaco e ti avvisa in caso di anomalie, garantendo la tua sicurezza e tranquillità durante l'attività fisica e oltre.

L'esperienza visiva è ulteriormente migliorata grazie alla cornice più sottile, che offre più spazio sul display per visualizzare in modo chiaro e dettagliato tutte le informazioni importanti. Inoltre, con la possibilità di personalizzare i quadranti, hai la libertà di esprimere la tua creatività e rendere il tuo smartwatch unico, con design straordinari, schermate personalizzate e anche foto del tuo amato animale domestico.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto maxi del 39% sul Samsung Galaxy Watch 6 che viene venduto a 196€. Approfittane adesso!

