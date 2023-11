LO SCONTO sul Notebook MSI è davvero FOLLE: AMAZON OUTLET (-29%)

MSI è diventata una delle principali aziende nel settore dei componenti hardware e dei dispositivi gaming. L'azienda è nota per la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 29% sul notebook MSI per un prezzo finale di 599€.

Il notebook MSI è in maxi promo su Amazon

Il laptop della serie Modern è un concentrato di design vivace e prestazioni sbalorditive. La sua estetica sottile ed elegante è evidente già prima di aprirlo, catturando l'attenzione con una finitura liscia. Al suo interno, è equipaggiato con l'ultimo processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione e la potente grafica Intel Iris Xe, garantendo prestazioni di alto livello per attività multitasking ed intrattenimento.

Questo laptop potenzia il tuo flusso di lavoro con un touchpad ingrandito e una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, rendendo l'esperienza di digitazione ergonomica. La scocca consente un'apertura fino a 180° e la funzione Flip-n-Share permette di condividere lo schermo con un clic, migliorando la produttività.

Il Modern 15 è incredibilmente portatile, con un peso di soli 1,7 kg, ideale per la mobilità. L'audio ad alta risoluzione offre un'esperienza sonora eccezionale, supportando campionamenti fino a 24 bit / 192 kHz.

Inoltre, il touchpad ingrandito e reattivo assicura un controllo fluido, mentre la tastiera retroilluminata consente di lavorare anche in ambienti bui. In sintesi, il laptop della serie Modern unisce un design accattivante, prestazioni potenti e funzionalità avanzate per migliorare la tua produttività ovunque ti trovi.

Amazon oggi applica uno sconto del 29% sul notebook MSI per un costo d'acquisto finale pari a 599€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.