Liverpool vs Milan: come vedere il match in diretta streaming dall'estero

Prende il via la Champions League e, tra le sfide più interessanti in calendario in questa prima giornata, c'è Liverpool - Milan. Il match è in programma oggi, 17 settembre, a partire dalle 21. Per seguire la sfida in streaming è possibile attivare il Pass Sport di NOW, che consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, anche a tutte le partite di Champions League trasmesse dalla Pay TV. Il Pass è disponibile a partire da 14,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima.

Per vedere Liverpool - Milan in diretta streaming dall'estero, con commento in italiano, invece, serve una VPN che consenta la possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano (collegandosi a un server situato nel nostro Paese). In questo modo, è possibile sfruttare il proprio abbonamento a NOW, evitando eventuali blocchi geografici quando ci si trova all'estero.

La VPN da utilizzare in questo momento non può che essere NordVPN, disponibile con un costo ridotto a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra (per totale di 27 mesi di abbonamento), con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Liverpool - Milano: la procedura per vederla dall'estero

Per vedere la partita di Champions League in diretta streaming dall'estero basta seguire questa procedura:

attivare NordVPN in modo da assicurarsi una VPN illimitata e con possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano

in modo da assicurarsi una VPN illimitata e con possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN collegarsi a NOW per seguire la diretta streaming

NordVPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.