Linux Mint Software Manager diventa più rapido e sicuro

Il capo del progetto Linux Mint, Clem Lefebvre, ha annunciato che Linux Mint Software Manager è stato ottimizzato per migliorarne la velocità e la sicurezza. Essendo la posizione centrale per l'installazione di nuovi software, è positivo che gli utenti non debbano aspettare per sempre il caricamento dei contenuti. Secondo un post pubblicato sul blog, il Software Manager apparirà immediatamente quando viene aperto e la finestra verrà popolata più rapidamente di prima. Sul fronte della sicurezza, ora si avrà un'opzione nelle impostazioni per mostrare i pacchetti Flatpak non verificati. Questa è disattivata per impostazione predefinita e non è consigliabile nemmeno abilitarla. Per chi non lo sapesse, i Flatpak sono pacchetti Linux relativamente nuovi. Questi vengono forniti con tutte le dipendenze raggruppate in modo da non avere errori durante l'installazione. Inoltre, sono anche sandbox per una maggiore sicurezza.

Linux Mint Software Manager: perché non consentire i Flatpack non verificati

Oltre a far sapere agli utenti che non è consigliabile consentire Flatpak non verificati, il team ha anche incluso un avviso più approfondito che informa gli utenti che il Flatpak in questione non è stato approvato dagli sviluppatori e potrebbe essere mantenuto da chiunque. Il post di Lefebvre continua ricordando che un Flatpak non verificato potrebbe essere un malware e, pertanto, non bisogna abilitare il supporto per questi pacchetti. Quando si abilitano i Flatpak non verificati, gli utenti vedranno un avviso sulle pagine dei loro prodotti con la scritta "Flatpak non verificato". Ciò può aiutare a garantire di non installare accidentalmente un Flatpak non ufficiale che potrebbe essere caricato con malware.

Presumibilmente, i miglioramenti a Linux Mint Software Manager verranno forniti con Linux Mint 22, che è basato su Ubuntu 24.04 LTS. Di solito viene rilasciata una nuova versione di Linux Mint appena un mese dopo il rilascio di Ubuntu. Tuttavia, attualmente non ci sono ancora notizie su una data di rilascio e nemmeno le ISO beta sono ancora in fase di test. Le ISO beta vengono rilasciate per circa due settimane in modo che i bug possano essere corretti, in seguito viene poi annunciata la versione finale. Il fatto ad oggi tutto tace non sembra essere un buon segno per gli utenti che attendono l’arrivo di Linux Mint 22.