Linux Mint 22.1 Beta “Xia” disponibile con Cinnamon 6.4

Il team di Linux Mint ha appena pubblicato le immagini ISO della versione beta della prossima versione del sistema operativo. Si tratta di Linux Mint 22.1 Beta, nome in codice "Xia", e può essere scaricata subito per test pubblici dai mirror ufficiali. L’uscita della versione stabile è invece prevista per le vacanze di Natale 2024. Questa versione beta offre un'anteprima delle nuove funzionalità e dei miglioramenti introdotti dal team di Linux Mint nella loro popolare distribuzione basata su Ubuntu. La star della versione Linux Mint 22.1 è l'ambiente desktop Cinnamon 6.4, che presenta una funzionalità Night Light integrata. Vi sono poi un nuovissimo tema predefinito, finestre di dialogo native, compatibilità Wayland notevolmente migliorata, impostazioni di amplificazione audio semplificate, notifiche migliorate, miglioramenti di Nemo e altro ancora.

Linux Mint 22.1 Beta: build basata su Ubuntu 24.04 LTS e Linux 6.8

Tra le altre modifiche, c'è un'utility Software Manager più veloce e un'utility per rinominare file Bulky aggiornata che consente di rimuovere gli accenti dai nomi. L’update include anche il supporto miniature per file .ora (OpenRaster) e dipendenze APT modernizzate per una migliore gestione dei pacchetti e gestione energetica migliorata. Linux Mint 22.1 Beta è ancora basato sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) ed è alimentato dal kernel Linux 6.8. Si tratta di una versione di supporto a lungo termine che riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 2029, proprio come upstream. Gli utenti possono scaricare la versione Linux Mint 22.1 Beta "Xia" adesso dai mirror ufficiali. Tuttavia, bisogna tenere presente che questa è ancora una versione pre-release che non dovrebbe essere utilizzata per lavori di produzione.

Il team di Linux Mint dovrebbe rialsciare un annuncio ufficiale entro la fine della settimana sul proprio blog. Nel frattempo, per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa release, gli utenti possono dare un'occhiata al changelog completo.