Linux-libre 6.8: rilasciato kernel basato sulla serie Linux 6.8

GNU Linux-libre Project ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Linux-libre 6.8. Si tratta di un kernel GNU dedicato a coloro che cercano la libertà al 100% per i propri computer GNU/Linux. Basato sulla recente serie di kernel Linux 6.8, GNU Linux-libre 6.8 è stato rilasciato per ripulire i nuovi driver per Intel qat_420xx, Imagination PowerVR, Intel Xe, Chips and Media Wave5, Intel VSC, Aquantia PHY e Realtek rtw8922a. Questa versione regola anche la pulizia del driver coda poiché è stato spostato nell'albero "sorgente" upstream, ripulisce i nuovi nomi blob nei file devicetree ARM e AArch64, rimuove la pulizia dei file atmel, hermes, orinoco_usb, libertas_cs e zd1201 da quando sono stati rimossi dall’elenco dei driver. Inoltre, modifica il testo nel pacchetto .deb.

Linux-libre 6.8: corretto bug al driver Intel i915

Oltre a ripulire i driver, rimuovendo codice sorgente inutilizzato, gli sviluppatori hanno tentato di risolvere alcuni problemi con il driver Intel i915. Come riportato sul comunicato ufficiale di rilascio di Linux-libre 6.8: “l'anno scorso, abbiamo appreso dell'esistenza di loop infiniti su alcune varianti hardware i915, mentre tentavano di ricorrere a varianti blob precedenti che avevamo ripulito con nomi indistinguibili. Abbiamo risolto il problema e abbiamo anche contribuito con la patch upstream. Sono state apportate altre modifiche in risposta alla nostra patch, che nel nostro caso hanno reso il driver molto più rumoroso. L'avvio con i915.enable_guc=0 eviterà l'apparente blocco dei sistemi interessati da questo problema”.

Il kernel GNU Linux-libre è rivolto agli amanti della libertà del software e ai puristi di Linux che desiderano costruire un computer GNU/Linux libero al 100% senza alcun driver o codice proprietario. I tarball compressi dell'ultima versione sono già disponibili al download dal sito ufficiale. I pacchetti binari pronti all'uso per distribuzioni basate su Debian (DEB) e Red Hat (RPM) possono essere trovati nel Freesh project e RPM Freedom. Il kernel GNU Linux-libre può essere installato praticamente su qualsiasi distribuzione GNU/Linux insieme o in sostituzione del kernel standard.