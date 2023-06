Linux 6.4-rc7: ultima build di testing

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso disponibile l'ultima versione di testing del ramo 6.4 del kernel Linux. Quest'ultima versione dedicata ai contributor del progetto è infatti lo step finale che precede l'arrivo della prossima stable release. Tale ciclo di sviluppo è stato abbastanza tranquillo e non ci sono stati imprevisti o gravi problemi da risolvere nelle precedenti sette settimane. La tabella di marcia prestabilita inizialmente dai coder è stata sempre rispettata e non sarà quindi necessario posticipare l'arrivo di Linux 6.4 che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe arrivare la settimana prossima. Evento che porrà le basi per l'apertura della finestra di merge di Linux 6.5.

Ecco il classico post scritto e pubblicato da Linus Torvalds, dedicato agli sviluppatori, e pubblicato nella mailing list ufficiale:

"Hmm, non è venuto fuori nulla di particolare per questa release candidate in quest'ultima settimana. A meno che non si tenga in considerazione i cambiamenti apportati all'mptcp selftest che sono propedeutici per il loro corretto funzionamento anche nella stable release in arrivo la settimana prossima. Queste modifiche riguardano un quarto dei cambiamenti e delle patch incluse in tale build di testing. Per quanto riguarda il resto si tratta di update vari ai driver, ovvero: rdma, gpu, networking e usb con un pizzico di altre piccole patch negli altri settori. Inoltre sono state incluse alcune migliorie e fix per quanto concerne i diversi file system supportati."

Il ciclo di sviluppo di Linux 6,4 è quindi passato senza intoppi ed ora rimangono solo le ultime "limature" da eseguire prima della build stabile. L'update a Linux 6,4 dovrebbe arrivare presto nelle distribuzioni che adottano il modello di sviluppo definito come "rolling release". Mentre per quanto riguarda i sistemi come Ubuntu o Linux Mint si dovrà attendere che i developer carichino l'aggiornamento nei futuri major update oppure che qualche coder indipendente provveda a compilare il kernel e a caricare l'installer su di un PPA di terze parti.