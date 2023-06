Linux 6.4-rc6: penultima build di testing prima della stable release

Linus Torvalds, il leader del progetto Linux, ha rilasciato la nuova build di testing di Linux 6.4. Si tratta della sesta release candidate di questo ramo. Linux 6.4-rc6 arriva senza ritardi sulla tabella di marcia prestabilita dai coder. La roadmap standard prevede sette versioni dedicate ai tester e maintainer volontari prima che il ramo venga promosso a "stabile" e dunque la sua distribuzione venga avviata su tutte le piattaforme che adottano tale kernel open source. Fortunatamente i lavori procedono bene ed a confermato è lo stesso Linus Torvalds con i suoi classici toni.

Ecco il messaggio dello sviluppatori pubblicato nella mailing list del progetto dedicata ai developer:

"Non credo sia successo nulla di realmente interessante in quest'ultima settimana. L'intero sviluppo di Linux 6.4 da la sensazione di star procedendo molto bene e senza intoppi, ovviamente toccando ferro, sapete come funziona queste possono diventare "le ultime parole famose". Il diffstat ed i vari commit log appaiono abbastanza normali. In tale build abbiamo forse qualche cambiamento extra per quanto riguarda i filesystem, sopratutto a causa di alcune patch e bugfix inerenti ad XFS.

Anche se queste ultime possono sembrare più grosse dello standard si tratta per lo più di semplici code movement e non dell'inclusione di nuove feature o di cambiamenti fondamentali. Ovviamente troviamo anche qualche novità per il supporto alle architetture hardware, tuttavia gran parte del lavoro di tale settore è inerente ai file arm64 dts. Il grosso delle novità è rappresentato dagli update per i driver con i classici firmware per le GPU (Graphicas Processing Unit) e la parte del networking in testa con i cambiamenti più massici."