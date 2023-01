Linux 6.2-rc4: nuovi driver per le GPU Intel Arc

Il ciclo di sviluppo di Linux 6.2 è già attivo da diverse settimane e via via che i coder procedono nei lavori arrivano le varie novità presentate durante la merge window che si è tenuta nel pieno delle festività. Di recente il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato ai tester la disponibilità della quarta release candidate di Linux 6.2. In tale build sono arrivati i nuovi driver per le GPU Intel Arc. Tale update è frutto del lavoro dei developer del team DRM (Direct Rendering Manager) / KMS (Kernel Mode-Setting).

Questi pacchetti implementati in Linux 6.2-rc4 permettono sostanzialmente agli utenti che possiedono questa serie di schede video di avere il supporto out-of-the-box senza la necessità di installare e configurare manualmente i driver. Dunque le distribuzioni che adotteranno tale edizione del kernel, una volta diventata stabile, potranno offrire il supporto nativo alle GPU Intel Arc di ultima generazione.

Tecnicamente questo codice era già stato inserito in forma sperimentale su Linux 6.1 LTS. In buona sostanza su Linux 6.2 troviamo la sua versione stabile e definitiva, visto che il relativo codice sorgente è stato revisionato e completato ed è quindi sufficientemente maturo da essere utilizzato anche in ambienti di produzione.

In Linux 6.2-rc4 troviamo anche degli update per i driver delle GPU Nvidia, nel dettaglio è stato implementato un primo supporto per l'accelerazione grafica con la serie RTX 30XX "Ampere".

Ecco il commento ufficiale di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.2-rc4 pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto:

"Quindi ecco un'altra release candidate di Linux 6.2. Questa volta siamo quasi tutti tornati dalle vacanze natalizie, quindi il processo di sviluppo dovrebbe essere ormai ripreso in modo normale. Questo è possibile vederlo anche nelle dimensioni della build, che rientra nello standard."

Dunque i ritardi accumulati durante il mese di dicembre sembrano essere ormai risolti ed i lavori procedono bene.