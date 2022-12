Linux 6.2: introdotto il supporto completo ad Intel Arc

Nei giorni scorsi è finalmente stata rilasciata la nuova stable release del kernel del Pinguino. Linux 6.1 LTS è il nuovo ramo di riferimento per il panorama delle distribuzioni e per i progetti software annessi. Tale edizione introduce diverse novità di rilievo come il supporto all'AMD Platform Management Frameworked il modulo software MGLRU che va a migliorare le operazioni di page reclamation code. I developer del kernel tuttavia non si stanno dando un attimo di pausa, nemmeno per le festività natalizie, e come già annunciato dal "dittatore benevolo" Linus Torvalds la nuova window merge sarà molto impegnativa perché capita proprio durante tale periodo. Ecco perché proprio in questi giorni stanno via via venendo proposte le nuove aggiunte per Linux 6.2.

Ad esempio i developer dei DRM (Direct Rendering Manager) / KMS (Kernel Mode-Setting) hanno da poco rilasciato i nuovi driver che abilitano il supporto alle GPU (Graphicas Processing Unit) Intel Arc di ultima generazione. In realtà tale codice è già presente in forma sperimentale su Linux 6.1 LTS, dunque in Linux 6.2 il driver è stato completamente stabilizzato ed ora è sufficientemente maturo per essere considerato stabile e completo. Quindi gli utenti delle distribuzioni che adottano una configurazione hardware similare potranno beneficiare di un supporto out-of-the-box completo alla propria scheda video Intel Arc su tutte le distribuzioni che adotteranno questa futura edizione del kernel del Pinguino.

Altra novità di rilievo che è stata proposta per l'implementazione su Linux 6.2 riguarda i driver per le GPU Nvidia. Si tratta per la precisione del supporto iniziale per l'accelerazione grafica con la serie RTX 30XX "Ampere". I driver open source Nouveau hanno potuto beneficiare dello specifico firmware che Nvidia ha deciso di pubblicare qualche mese fa, dunque dopo alcuni lavori di integrazione ora i Nouveau Gallium3D possono godere del supporto alla 3D acceleration con le librerie open source OpenGL/Mesa.