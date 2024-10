Linux 6.10 raggiunge ufficialmente la fine del ciclo di vita

La serie di kernel Linux 6.10 ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita supportato. Ciò significa che gli utenti dovrebbero già pensare di installare la versione successiva il prima possibile. Questo kernel è stato rilasciato il 14 luglio 2024, introducendo nuove funzionalità. Queste includevano una nuova chiamata di sistema mseal() per la sigillatura della memoria, supporto del linguaggio Rust per l'architettura RISC-V, supporto della compressione Zstandard per il file system EROFS, supporto dello shadow stack per la sottoarchitettura x32, crittografia del bus TPM e protezione dell'integrità, supporto iniziale per l'impostazione di filtri PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) e altro ancora.

Linux 6.10: ultimo aggiornamento del kernel rilasciato ieri

Linux 6.10 non è un ramo con supporto a lungo termine (LTS). Tale kernel è stato supportato solo per un paio di mesi con quattordici aggiornamenti di manutenzione. L'ultimo update è stato Linux 6.10.14, annunciato nelle scorse ore dal famoso sviluppatore del kernel Linux, Greg Kroah-Hartman. Quest’ultimo ha poi contrassegnato il ramo Linux 6.10 come EOL (End of Life) sul sito web kernel.org. In seguito, ha esortato gli utenti a passare alla serie di kernel più recente. Come affermato da Kroah-Hartman in un annuncio sulla mailing list del kernel Linux: "sto annunciando il rilascio del kernel 6.10.14. Tutti gli utenti della serie kernel 6.10 devono effettuare l'aggiornamento. Nota, questo è l'ULTIMO kernel 6.10.y ad essere rilasciato. Non ci saranno più rilasci 6.10.y e questo ramo è ora in fase di fine vita e dovresti passare al ramo 6.11.y a questo punto".

Il kernel Linux 6.11 è stato rilasciato il 15 settembre 2024 con nuove funzionalità come un nuovo sottosistema di driver per abilitare il supporto upstream per chip Bluetooth/WLAN su piattaforme Qualcomm. Introduce poi il supporto getrandom() per vDSO su sistemi x86 che aggiunge un nuovo tipo di mappatura a mmap(2). Ciò consente al kernel di azzerare le pagine in qualsiasi momento sotto pressione di memoria. Infine, aggiunge anche supporto hotplug CPU virtuale per sistemi ACPI AArch64 (ARM64) e altre modifiche.

Il successore di Linux 6.10 è già stato adottato da varie distribuzioni popolari come Ubuntu 24.10, Arch Linux, Fedora Linux e openSUSE Tumbleweed. Tuttavia, il kernel Linux 6.11 è un altro ramo di breve durata che sarà supportato per un paio di mesi. Gli utenti che cercano una soluzione a lungo termine dovrebbero passare a Linux 6.6 LTS o Linux 6.1 LTS. Entrambi i kernel verranno infatti supportati fino a dicembre 2026.