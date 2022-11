Linux 6.1-rc5: lo sviluppo potrebbe prolungarsi di una settimana

Linus Torvalds, il leader del progetto Linux, ha comunicato alla community di mantainer, utenti ed appassionati, tramite uno dei suoi classici messaggi pubblicati sulla mailing list ufficiale del kernel del Pinguino, il rilascio della quinta release candidate di Linux 6.1. Anche durante quest'ultima settimana lo sviluppo è proceduto senza grossi intoppi. Tuttavia secondo quanto dichiarato dallo stesso "dittatore benevolo" i lavori potrebbero richiedere una settimana extra rispetto alla tabella di marcia prestabilita, questo perché il numero di commit presentati dai contributor continua ad essere più alto della media, segno che c'è ancora diverso lavoro da effettuare per la stabilizzazione completa di Linux 6.1.

Ecco il post completo di Linus Torvalds pubblicato sulla board dedicata ai developer del progetto:

"Le cose si sono rimpicciolite o si sono calmate durante quest'ultima settimana ? No. Abbiamo ricevuto quasi lo stesso numero di commit della rc4. La dimensione di rc5 non è cosi grande ma è sicuramente di più rispetto alla media. Sto iniziando a preoccuparmi? Non ancora. Non c'è niente di particolarmente preoccupante su rc5. Le modiche arrivate riguardando un po' tutti i subsystem, spero però che entro la settimana prossima la questione si calmi. Vedremo.

Se le cose non si calmano entro rc6 è probabile che Linux 6.1 diventi una di quella release che necessitano di una settimana di lavori extra. Non è stata una merge window particolarmente ampia ma non mi sta piacendo le dimensioni che stanno assumendo le recenti release candidate. "