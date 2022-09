Linux 6.0-rc5: i lavori di sviluppo procedono senza intoppi

Linus Torvalds ha comunicato alla community di utenti, tester e mantainer la disponibilità della quinta release candidate di Linux 6.0. In tale build di testing troviamo la classica revisione del codice ed inoltre sono state implementate diverse patch ed aggiornamenti che consentono di stabilizzare e migliorare il kernel del Pinguino. In queste settimane il progetto ha spento la sua trentunesima candelina ma il team di sviluppatori non si è preso un giorno di pausa e sta proseguendo il lavoro di inclusione del supporto, ancora in status sperimentale, del linguaggio di programmazione Rust oltre all'implementazione delle più recenti versioni del driver per il file system XFS. La versione stabile di Linux 6.0 è attesa, salvo imprevisti o di bug nel codice inattesi, per le prime settimane del mese di ottobre 2022.

Ecco l'annuncio ufficiale del "dittatore benevolo" Linus Torvalds del rilascio di Linux 6.0-rc5 pubblicato sulla a mailing list ufficiale del progetto:

"Lo sviluppo procede in modo abbastanza normale anche per questo rilascio della quinta release candidate, almeno per quanto riguarda il numero di commit e nel diffstat. Più della metà delle novità introdotte in tale build riguardano i driver per: GPU (Graphicas Processing Unit), rdma, iommu, networking, sound e scsi. Quasi ovunque come al solito. Il resto delle modifiche riguarda i soliti fix causali, gli aggiornamenti della documentazione ed oltretutto sono arrivate anche delle correzioni per il supporto dei file system (btrfs ed erofs) e per i subsystem core e networking. Nessuna di tali modifiche sembra essere qualcosa di particolarmente complicato quindi ha subito ottenuto il merge senza problemi. "

In Linux 6.0-rc5 è possibile reperire le nuove patch, sviluppate dal developer Sven Peter, per le diverse periferiche Bluetooth integrante nei dispositivi commercializzati con i SoC (System on a Chip) Apple Silicon (M1 ed M2), ovvero i modelli più recenti di Macbook Air, Macbook Pro ed iPad Pro.