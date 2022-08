Linux 6.0: in arrivo i driver Bluetooth per Apple Silicon M1ed M2

In questi giorni la community di mantainer e sviluppatori del kernel Linux si sta muovendo per iniziare a comporre l'insieme di patch che dovrebbe essere incluso nel nuovo ramo di sviluppo del progetto. I lavori su Linux 6.0 dovrebbero infatti essere avviati a breve e già in questi giorni ci sono diversi contributor che stanno annunciando varie novità. Ad esempio il developer Sven Peter, che si sta occupando del reverse engineering del firmware per SoC (System-on-a-Chip) Apple Silicon, ha pubblicato dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i driver delle periferiche Bluetooth per dispositivi M1 ed M2, ovvero i modelli più recenti pubblicati da Apple sui Macbook Air e Macbook Pro.

Sven Peter ha infatti presentato il nuovo upgrade del pacchetto chiamato "hci_bcm4377". Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento per il driver dedicato ai chip Broadcom BCM4377/4378/4387 che è appunto possibile reperire sui computer equipaggianti con Apple Silicon M1 ed M2, oltre che in alcuni Mac Intel. Tale lavoro di update è stato necessario perché i chip usati da Apple nei suoi dispositivi dispongono di alcune particolarità che li differenza da quelli comunemente utilizzati sui normali PC Windows.

Tramite un messaggio nella mailing list ufficiale del progetto Sven Peter scende nei particolari del suo lavoro:

"A differenza dei normali chip Broadcom, quelli montanti su Mac M1 ed M2 non supportano il normale caricamento del firmware patchram / minidriver. Su questi device il firmware viene mappato direttamente sul dispositivo PCIe e successivamente avviato. Lo stesso naming del firmware è simile a brcmfmac. In sostanza è necessario ottenere prima l'ID del chip, poi del chip stepping, in seguito del nome de modulo ed in fine quello del fornitore dell'antenna in modo totale da poter selezionare il giusto firmware. Tale procedura è stata testata su diverse macchine M1 ed M2 oltre che su alcuni Mac X86 T2. Fino ad oggi però ci sono ancora diverse problematiche con l'uso delle connessioni Bluetooth in contemporanea con quelle WIFI, tuttavia per quanto ne sappiamo sarà necessario configurare il tutto manualmente sul driver brcmfmac."

Questi driver dunque dovrebbero presto essere implementati nel nuovo ramo di sviluppo di Linux 6.0.