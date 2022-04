Linux 5.19: sarà eseguito il merge dei driver il Raspberry Pi Sense HAT Joystick

Su Linux 5.19 verrà eseguito il merge dei driver per il Raspberry Pi Sense HAT Joystick. Nello specifico si tratta di una periferica hardware dedicata alla nota board ARM low-cost Raspberry Pi. Tale addon è parte integrante dell'Astro Pi mission, ovvero il progetto europeo dedicato alla realizzazione di device e strumenti per la ricerca scientifica sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel dettaglio la European Astro Pi Challenge è un'iniziativa che consente ai giovani ingegneri e sviluppatori software di condurre delle ricerche nello spazio scrivendo dei programmi eseguibili sui Raspberry Pi che si trovano attualmente a bordo della ISS (International Space Station).

Per assicurare un raccolta dati adeguata durante i diversi esperimenti scientifici il Raspberry Pi Sense HAT Joystick è composto da:

una matrice di LED RGB 8x8;

cinque pulsanti personalizzabili;

giroscopio;

accelerometro;

termometro;

magnetometro;

barometro;

sensore di umidità.

Tecnicamente i driver per tale dispositivo sono disponibili, per le distribuzioni Linux compatibili con il Raspberry Pi, fin dal 2015. Tuttavia gli utenti in possesso di tale device erano obbligatori a scaricarli e configurarli manualmente per poter operare correttamente, e nei parametri stabiliti dai produttori del Sense HAT Joystick, con questa periferica. Dunque la loro inclusione all'interno del kernel Linux renderà il setting di questo addon per la board ARM notevolmente più rapido.

Attualmente i coder del kernel del Pinguino sono all'opera sul ramo di sviluppo di Linux 5.18. Proprio in questi giorni è stata rilasciata la quarta release candidate e tutto sembra procedere normalmente nella tabella di marcia prefissata dal "dittatore benevolo" Linus Torvalds. Tuttavia la code merge window di Linux 5.18 è già chiusa da tempo, infatti i developer si stanno focalizzando unicamente sulla stabilizzazione del codice e sull'introduzione di patch e bugfix di sicurezza, ecco perché sarà necessario attendere l'avvio dello sviluppo di Linux 5.19 per poter vedere l'implementazione dei driver dedicati al Raspberry Pi Sense HAT Joystick.