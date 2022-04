Linux 5.18-rc3 rilasciato

ll "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha rilasciato una nuova versione di testing di Linux 5.18. Questa terza release candidate implementa alcune interessi novità e innumerevoli patch che consentono di stabilizzare il codice e correggono diversi bug e vulnerabilità emerse durante le ultime settimane di lavori dei coder all'interno del ramo di sviluppo del progetto. Linux 5.18 è una build attesissima dalla community di utenti delle distribuzioni, questo perché introduce diverse innovazioni per quanto riguarda il newtorking subsystem, grazie ad una serie di nuovi driver per un vasto bacino di device, ed per l’HID (Human Interface Devices) subsystem, tramite degli aggiornamenti che interessano il supporto alle tastiere create da Apple e Razer. Oltretutto in Linux 5.18 è presente anche il codice per la gestione del Process Adaptive autoNUMA per le CPU AMD. Tali patch permettono un considerevole aumento delle prestazioni del sistema, in special modo con i processori della serie Epic.

Nell'ultima release note, presente all'interno della mailing list ufficiale del progetto, Linus Torvalds dichiara che malgrado le festività pasquali i mantainer hanno continuato a lavorare ininterrottamente cosi da assicurare una nuova release di testing e continuare il ciclo di sviluppo in previsione del rilascio finale. Ecco quanto scritto nel suo messaggio alla community di developer:

"Oggi è domenica e sapete tutti cosa significa? Nuova release candidate rilasciata. (Si, si, è anche domenica di Pasqua ma ci sono delle priorità!). Lo sviluppo procede in modo abbastanza regolare. Anche se il diffstat potrebbe apparire un po' fuori dalla norma a causa di alcune discussioni tra developer all'interno della mailing list. In questa release troviamo anche una serie di patch dedicate alla correzione di numerosi bug per i driver delle schede video. Nel complesso mi sembrano comunque piccoli e semplici update. "

In Linux 5.18-rc3 troviamo anche una serie di aggiornamenti dedicati alla tecnologia Intel TSX (Transactional Synchronization Extensions) che correggono alcune vulnerabilità software.