Linux 5.18: in arrivo novità per la gestione delle periferiche Apple

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda lo sviluppo e la relativa code merge window di Linux 5.18. Sono infatti passati pochi giorni dal rilascio della stable release di Linux 5.17 ma i developer del progetto non si stanno di certo adagiando sugli allori e si sono già lanciati nella selezione delle patch e delle funzionalità da integrare nel nuovo ramo di sviluppo di Linux 5.18. Giusto ieri vi abbiamo parlato delle innovazioni previste per il networking subsystem, cioè quella parte del codice del kernel che si occupa della gestione dei protocolli di rete, e dei nuovi driver in arrivo che garantiranno il supporto a diverse periferiche hardware di tale tipologia.

Oggi invece ci focalizzeremo sulle novità previste per l’HID (Human Interface Devices) subsystem. Ovvero quella parte del codice del kernel Linux che gestisce i device che consentono di scambiare input o output con l’utente, come i mouse e le tastiere. Ad esempio i mantainer che si occupano dei driver per i dispositivi Apple stanno lavorando per eseguire il merge su Linux 5.18 di un serie update inneranti al supporto della Magic Keyboard di ultima generazione, ovvero il modello del 2021 venduto in parallelo agli iMac con SoC (System on a Chip) ARM M1 (Apple Silicon).

Tramite l’implementazione di tali upgrade gli utenti delle distribuzioni potranno beneficiare della funzione di lettore di impronte digitali e della notifica dello status della batteria anche quando la tastiera è connessa tramite la porta USB. Tali funzionalità infatti erano già operative nella modalità wireless.

Inoltre sono previsti bugfix per il mapping dei tasti speciali di questa tipologia di tastiere, nel dettaglio i coder dei driver hanno sistemato la gestione del function key FN dei modelli di Apple Magic Keyboard che vanno dal 2007 al 2009 oltre che per la serie wireless del 2011 e del 2015.

Altra novità di rilievo riguarda le periferiche Razer. Su Linux 5.18 sono infatti state inserire anche delle patch che risolvono le problematiche inerenti al macro key handling delle BlackWidow keyboard.