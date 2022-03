Linux 5.8: in arrivo diverse novità per la parte Networking

Qualche giorno fa è stato rilasciata la versione stabile del kernel Linux 5.17. Dunque quasi contestualmente è stato aperto anche il ramo di sviluppo di Linux 5.18 e la rispettiva code merge window. Dunque gli sviluppatori del progetto ed i vari contributori stanno via via selezionando il nuovo codice, e le relative funzionalità, da implementare all’interno della prossima release candidate. Le novità attese su Linux 5.18 sono diverse, ad esempio una delle più interessanti è il supporto al Process Adaptive autoNUMA per CPU AMD. Si tratta di una serie di patch che dovrebbero consentire, in determinati contesti, un aumento consideravo delle performance dei processori della serie EPYC.

Sostanzialmente il Process Adaptive autoNUMA è una tecnologia basata su un algoritmo adattivo capace di garantire una migliore gestione dei task dell’utente. Durante i diversi workload il Process Adaptive autoNUMA raccoglie i dati sul comportamento delle varie applicazioni in esecuzione, riuscendo cosi a gestire le risorse della CPU in modo più efficiente e rendendo il sistema più fluido.

Nel ramo di sviluppo di Linux 5.18 sono inoltre in arrivo anche diverse altre patch dedicate al networking subsystem, ovvero quella parte del codice del kernel che si occupa della gestione delle reti, della connessioni ad internet ed ad interfacciarsi con le diverse periferiche hardware correlate. Proprio in questi giorni il developer Jakub Kicinski ha proposto, tramite un messaggio sulla mailing list ufficiale del progetto, il merge di alcuni update riguardanti diversi driver per le periferiche di networking.

Nel dettaglio in Linux Linux 5.18 dovrebbe essere introdotto il supporto nativo ai chip: Mediatek MT7916 e MT7921U, ai Broadcom BCM43454/6 WiFi, alle Intel M.2 7360 WWAN card, ed ai Realtek RTL83675 ed RTL8367RB-VB. Si tratta di componenti presenti all’interno delle nuove generazioni di device che integrano gli standard di rete più innovativi.

Novità anche per quanto concerne l’ottimizzazione delle prestazioni di rete grazie a nuovi aggiornamenti al codice del kernel che gestisce il protocollo UDP IPv6. Oltretutto è anche previsto l’arrivo di un nuovo packaging allocator per eBPF (Berkeley Packet Filte).